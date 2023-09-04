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    4. Spotify 2023 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı! Listede kimler var kimler

    Spotify 2023 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı! Listede kimler var kimler

    04.09.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Türkiye’de en çok dinlenen şarkıların listesi ile ilgili belirli aralıklarla açıklama yapan Spotify, 2023 yazının en çok dinlenen şarkılarının listesini yayınladı. 20 şarkının bulunduğu listede ünlü bir isim 5 şarkısıyla birlikte yer aldı.

    Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. 20 şarkının yer aldığı listede zirveye Semicenk ve Doğu Swag’in yazın başında çıkış yapan parçası 'Pişman Değilim' yerleşti. Listede ikinci sırada Uzi Caney parçası ile, üçüncü sırada ise Aman Güzel Yavaş Yürü şarkısını seslendiren Halodayı ve Azer Bülbül yer aldı.

    LİSTEDE KİMLER VAR KİMLER

    1) Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
    2) Caney - UZI
    3) Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül

    SPO

    4) 24/7 - ALIZADE, BEGE
    5) Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
    6) Geri Dönemedim - Semicenk
    7) Ali Cabbar - Emir Can İğrek

    emir

    8) Yana Yana - Semicenk, Reynmen
    9) Aşkın Olayım - Simge
    10) Aşk Olsun - cakal
    11) ARABA – Sefo
    12) BAYBAY – BLOK3
    13)Sevecek Sandım – Semicenk

    semicenk

    14) N’aptığını bilmesem de – BLOK3
    15) AFFETMEM – BLOK3
    16) Celladına Aşık – Kubilay Karça
    17)Aynen – Heijan, Muti
    18) DEFOL – Lil Zey
    19) NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş
    20) Yaz Gülü – İrem Derici

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