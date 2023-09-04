Spotify 2023 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı! Listede kimler var kimler

Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. 20 şarkının yer aldığı listede zirveye Semicenk ve Doğu Swag’in yazın başında çıkış yapan parçası 'Pişman Değilim' yerleşti. Listede ikinci sırada Uzi Caney parçası ile, üçüncü sırada ise Aman Güzel Yavaş Yürü şarkısını seslendiren Halodayı ve Azer Bülbül yer aldı.
1) Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
2) Caney - UZI
3) Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
4) 24/7 - ALIZADE, BEGE
5) Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
6) Geri Dönemedim - Semicenk
7) Ali Cabbar - Emir Can İğrek
8) Yana Yana - Semicenk, Reynmen
9) Aşkın Olayım - Simge
10) Aşk Olsun - cakal
11) ARABA – Sefo
12) BAYBAY – BLOK3
13)Sevecek Sandım – Semicenk
14) N’aptığını bilmesem de – BLOK3
15) AFFETMEM – BLOK3
16) Celladına Aşık – Kubilay Karça
17)Aynen – Heijan, Muti
18) DEFOL – Lil Zey
19) NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş
20) Yaz Gülü – İrem Derici