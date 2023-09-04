Spotify 2023 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı! Listede kimler var kimler

Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. 20 şarkının yer aldığı listede zirveye Semicenk ve Doğu Swag’in yazın başında çıkış yapan parçası 'Pişman Değilim' yerleşti. Listede ikinci sırada Uzi Caney parçası ile, üçüncü sırada ise Aman Güzel Yavaş Yürü şarkısını seslendiren Halodayı ve Azer Bülbül yer aldı.

LİSTEDE KİMLER VAR KİMLER

1) Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

2) Caney - UZI

3) Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül

4) 24/7 - ALIZADE, BEGE

5) Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

6) Geri Dönemedim - Semicenk

7) Ali Cabbar - Emir Can İğrek

8) Yana Yana - Semicenk, Reynmen

9) Aşkın Olayım - Simge

10) Aşk Olsun - cakal

11) ARABA – Sefo

12) BAYBAY – BLOK3

13)Sevecek Sandım – Semicenk

14) N’aptığını bilmesem de – BLOK3

15) AFFETMEM – BLOK3

16) Celladına Aşık – Kubilay Karça

17)Aynen – Heijan, Muti

18) DEFOL – Lil Zey

19) NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş

20) Yaz Gülü – İrem Derici

