Spotify açıkladı: Türkiye’de 2018’de müziğe dair bilinmeyenler…

Spotify şimdi de 2018 yılında Türkiye’de müziğe dair diğer bilinmeyenleri müzikseverlere sunuyor. Bakalım 2018 yılında Türkiye’de en çok hangi şarkılar çalma listelerine eklendi, hangi şarkılar paylaşıldı, yaş grupları ve aylara göre hangi sanatçılar öne çıktı, kimler bu yıl en çok yeni takipçi elde etti?

Türkiye’de 2018 yılında Spotify’da Çalma Listelerine En Çok Eklenen Şarkılar:

2018 yılına yıla damgasını vuran Ezhel’in Geceler adlı şarkısı, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye’de Spotify çalma listelerine en çok eklenen şarkı oldu. Rap müziğin yükselişine paralel olarak, çalma listelerine en çok eklenen Heyecanı Yok, İmkansızım ve Hiç Işık Yok gibi diğer 3 şarkı da yine rap dünyasından geldi. Aleyna Tilki’nin Yalnız Çiçek adlı şarkısı ise çalma listelerine en çok eklenen şarkılar TOP 5 listesinde 3’üncü sıraya yerleşti.

1.Geceler – Ezhel

2.Heyecanı Yok – Gazapizm

3.Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki

4.İmkansızım – Ezhel

5.Hiç Işık Yok – No.1

Türkiye’de 2018 yılında Spotify’da En Çok Paylaşılan Şarkılar: