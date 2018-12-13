Spotify açıkladı: Türkiye’de 2018’de müziğe dair bilinmeyenler…

Spotify şimdi de 2018 yılında Türkiye’de müziğe dair diğer bilinmeyenleri müzikseverlere sunuyor. Bakalım 2018 yılında Türkiye’de en çok hangi şarkılar çalma listelerine eklendi, hangi şarkılar paylaşıldı, yaş grupları ve aylara göre hangi sanatçılar öne çıktı, kimler bu yıl en çok yeni takipçi elde etti?
Türkiye’de 2018 yılında Spotify’da Çalma Listelerine En Çok Eklenen Şarkılar:
2018 yılına yıla damgasını vuran Ezhel’in Geceler adlı şarkısı, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye’de Spotify çalma listelerine en çok eklenen şarkı oldu. Rap müziğin yükselişine paralel olarak, çalma listelerine en çok eklenen Heyecanı Yok, İmkansızım ve Hiç Işık Yok gibi diğer 3 şarkı da yine rap dünyasından geldi. Aleyna Tilki’nin Yalnız Çiçek adlı şarkısı ise çalma listelerine en çok eklenen şarkılar TOP 5 listesinde 3’üncü sıraya yerleşti.
1.Geceler – Ezhel
2.Heyecanı Yok – Gazapizm
3.Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
4.İmkansızım – Ezhel
5.Hiç Işık Yok – No.1
Türkiye’de 2018 yılında Spotify’da En Çok Paylaşılan Şarkılar:
2018 yılında Spotify’da en çok paylaşılan şarkılar TOP 5 listesindeki 3 şarkı gençlerin gözde rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan geldi. 2018 yılında Türkiye’de en çok dinlenen 5 sanatçı arasında yer alan grubun şarkıları, Spotify kullanıcıları tarafından da en çok paylaşılanlar arasında öne çıktı.
1.Boş Gemiler – Yüzyüzeyken Konuşuruz
2.Dinle Beni Bi' – Yüzyüzeyken Konuşuruz
3.Mary Jane (Radio Edit) – Burry Soprano
4.Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
5.Bodrum – Yüzyüzeyken Konuşuruz
Spotify’da 2018 Yılında Türkiye’de Yaş Gruplarına Göre En Çok Dinlenen Şarkılar:
Spotify verilerine göre, küçük yaşlardan 30’lu yaşlara kadar olan dönemde Türkiye’de 2018 yılında en çok dinlenen şarkı, Ezhel’den Geceler oldu! 30’lu yaşlardan 45’li yaşlara kadar Türkiye’de müzikseverlerin ilgisi Aleyna Tilki’nin Yalnız Çiçek adlı şarkısı çekmeye başlarken, 45’li yaşlardan sonra ise Havana etkisi kendini hissettirdi ve Camila Cabello 5’inci sıradan listeye dahil oldu.
0 –17:Ezhel – Geceler
18 – 24: Ezhel – Geceler
25 – 29: Ezhel – Geceler
30 – 34: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek
35 – 44: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek
45 – 54: Young Thug & Camila Cabello – Havana
Spotify’da 2018 Yılının İlk 10 ayında Türkiye’de Her Ay En Çok Dinlenen Sanatçılar:
2018 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı her ay Ezhel oldu. Ezel’in tahtını sarsan tek istisna ise Mart ayı. 2018 yılının Mart ayında Spotify’da en çok dinlenen sanatçı olarak ilk sıraya Edis yerleşti.
Ocak – Ezhel
Şubat – Ezhel
Mart – Edis
Nisan – Ezhel
Mayıs – Ezhel
Nisan – Ezhel
Mayıs – Ezhel
Haziran – Ezhel
Temmuz – Ezhel
Ağustos – Ezhel
Eylül – Ezhel
Ekim – Ezhel
Spotify’da 2018 İtibariyle Türkiye’de En Çok Takipçisi Olan Sanatçılar:
2018 yılı itibariyle Türkiye’de en çok takipçisi olan sanatçı Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu’yu ise popun dev ismi Tarkan ve son yılların en çok dinlenen kadın pop sanatçısı Sıla takip etti. Türkiye’de en çok takipçisi olan ilk 3 sanatçı, 2018 yılında pop müziğin starlarından oluştu. Ahmet Kaya en çok takipçisi olan TOP 5 listesindeki tek erkek ve protest müzik sanatçısı olurken, Rihanna da tek yabancı sanatçı olarak dikkat çekti.
Sezen Aksu
Tarkan
Sıla
Ahmet Kaya
Rihanna
Spotify’da 2018 Yılında Türkiye’de En Çok Yeni Takipçi Edinen Sanatçılar:
2018 yılında en çok yeni takipçi kazanan sanatçılar, takipçi sayısı en çok olan sanatçılar ile birebir benzerlik gösterirken, buradaki akışı Ezhel bozdu. Ezhel, 2018 yılında elde ettiği yeni takipçi sayısı ile bu listenin 3’üncü sırasına yerleşerek, en çok takipçisi olan sanatçılar TOP 5 listesindeki Rihanna’yı yerinden etti.
Sezen Aksu
Tarkan
Ezhel
Ahmet Kaya
ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ ALAN EZHEL'İN KONUŞMASI
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