Spotify Apple Music’i neredeyse ikiye katlamış durumda

Spotify cephesi; Eylül ayının sonlarına doğru 110 milyon ila 114 milyon arasında abone sayısına ulaşmak istediklerini ve aktif kullanıcı sayısında ise 240 milyonu görmek istediklerini belirtiyor. Apple’ın iOS 13 ile birlikte şarkı sözlerini gerçek zamanlı olarak sunması ve siyah tasarıma geçmesi Spotify’ın biraz yıpratacak gibi.

Ancak yine de Apple Music, müzik keşfetme konusunda oldukça sığ diyebilirim. Apple Music’te sadece bildiğin şarkıları arşivine veya çalma listene eklersen güzel. Ancak Spotify’da bu durum çok farklı.

Binlerce çalma listesi, çalan şarkıdan sonra o şarkıya benzer şarkıların çalması ve size özel bölümünde sizin tarzınıza özel şarkıların sunulması, Spotify’ı farklı kılıyor. Umarız Apple da artık çalma listesi konusunda bir hamle yapar. Aksi durumda Apple Music’in işi çok zor.

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