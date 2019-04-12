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Square Enix'in son duyurusuna göre Octopath Traveler PC'ye geliyor!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Temmuz 2018'de Nintendo Switch'e özel olarak çıkış yapan RPG Octopath Traveler, yapılan son duyuruya göre PC'ye de geliyor!

Square Enix'in son duyurusuna göre Octopath Traveler PC'ye geliyor!

Square Enix, resmi sitesi üzerinden yayınladığı bir duyuruyla (şu anda silinmiş durumda) Octopath Traveler'ın PC platformu için de çıkış yapacağını doğrulamış oldu.

Olberic, Cyrus, Tressa, Ophelia, Primrose, Alfyn, Therion ve H'annit karakterlerinden birini seçerek oynayabildiğimiz oyun, ilk çıkış yaptığı dönemde çok olumlu yorumlar alıp beğenilmişti. Bu karakterlerden her birinin kendine has bir öyküsü vardı oyuncular karakterleri istedikleri şekillerde bir araya getirip uzun saatlerin tadını çıkarabiliyordu.

Geçtiğimiz ay Champions of the Continent isimli bir mobil sürümü de duyurulan oyunun PC çıkış tarihi açıklanmış değil ancak Steam üzerinden satın alınabileceği söylendi.


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Anahtar Kelimeler:
Octopath Traveler pc oyun

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