Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

Emel Özkızıltaş sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Emel Özkızıltaş, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ekranların sempatik isimlerinden biri Emel Özkızıltaş, geçtiğimiz günlerde squat şov yapmış ve epey konuşulmuştu.
Sporla iç içe bir yaşam süren ünlü sunucu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği kabin memurluğudur.
Sık sık paylaşım yapan Özkızıltaş, Instagram hikaye kısmından attığı pozunda göğüs detayı dikkat çekti.
Emel Özkızıltaş siyah, mini elbisesiyle beğenileri toplamıştı.
Özkızıltaş, Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısının klibinde de oynadı.
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