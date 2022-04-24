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Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

24.04.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarkıfelek, Bu Tarz Benim gibi programlarla boy gösteren ve adını geniş kitlelere duyuran Emel Özkızıltaş şimdilerde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu da yapan Özkızıltaş'ın pozundaki göğüs detayı dikkat çekti.

Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

Emel Özkızıltaş sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Emel Özkızıltaş, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

EMEL ÖZKIZILTAŞ'IN POZUNDA GÖĞÜS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ekranların sempatik isimlerinden biri Emel Özkızıltaş, geçtiğimiz günlerde squat şov yapmış ve epey konuşulmuştu.

Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

Sporla iç içe bir yaşam süren ünlü sunucu Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği kabin memurluğudur.

Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

Sık sık paylaşım yapan Özkızıltaş, Instagram hikaye kısmından attığı pozunda göğüs detayı dikkat çekti.

Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

Emel Özkızıltaş siyah, mini elbisesiyle beğenileri toplamıştı.

Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

Özkızıltaş, Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısının klibinde de oynadı.

Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

Squat şovuyla gündeme gelmişti! Emel Özkızıltaş'ın pozunda göğüs detayı dikkat çekti

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Emel Özkızıltaş
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