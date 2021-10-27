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Evde yapmak mümkün! Squid Game dizisiyle ünlenen Dalgano şekeri tarifi

27.10.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in son dönemde en çok izlenen ve konuşulan dizisi Squid Game'de yapılan Dalgano şekeri şu anda bütün dünyanın merak ettiği bir tarif. Yapımı oldukça kolay olan Dalgano şekerini siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte Squid Game dizisiyle ünlenen Dalgano şekerinin tarifi...

Evde yapmak mümkün! Squid Game dizisiyle ünlenen Dalgano şekeri tarifi

Son zamanlarda bütün dünyanın konuştuğu ünlü Güney Kore dizisi Squid Game, ilginç konusunun yanı sıra bir de ilginç bir şekere sahip. Dalgano şekeri adıyla bilinen bu şeker herkes tarafından çok dikkat çekti ve merak edildi. Tabii ki, ilk defa Squid Game dizisiyle ortaya çıkmadı bu şeker, Güney Kore'de sıkça yapılan ünlü bir lezzet aslında. Bu şeker Güney Kore'de birçok şehrin sokaklarında yapılan bir ikram. Daha çok çocuklar arasında popüler olan bu şeker kepçelerle ve küçük ocaklarda yapılır. Ancak şüphesiz dizi ile beraber şu anda herkes mutfağında bu ünlü şekeri yapmayı ve dizideki gibi içindeki şekli, şekeri kırmadan çıkarmayı denemek istiyor. Eğer siz de bu ünlü "Dalgano şekeri nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Karşınızda yapımı çok basit olan Dalgano şekerinin tarifi.

DALGANO ŞEKERİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tutam karbonat ya da kabartma tozu

  • Şekil kalıbı

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak yağlı kağıdı fırın tepsisine yerleştirin.

  • Daha sonra yapışmaz bir tavaya toz şekeri ekleyin. Şekeri orta ateşte ve eriyene kadar yaklaşık 2 dakika boyunca tahta kaşıkla karıştırın.

  • Bütün şeker eridikten ve karamel rengini aldıktan sonra, şekere 1 tutam kabartma tozu ya da karbonatı ekleyin.

  • Eriyen şeker, eklediğiniz kabartma tozu ya da karbonat ile tamamen karışana kadar karıştırmaya devam edin.

  • Sonrasında tavayı ateşten alın ve hazır olan şekeri yağlı kağıdın üzerine dökün. Döktüğünüz şekerin üzerine bastırarak yuvarlak şeklini ve inceliğini verin.

  • Daha sonra hemen şekil kalıbı ile şekerin ortasına istediğiniz şekli verin. Çok çabuk sertleştiği için acele etmenizde fayda var.

  • Soğuduktan sonra isterseniz afiyetle yiyin, isterseniz de Squid Game dizisindeki gibi şekeri kırmadan, kürdan veya iğne ile şekli ortadan çıkarmayı deneyin.
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