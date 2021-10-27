Evde yapmak mümkün! Squid Game dizisiyle ünlenen Dalgano şekeri tarifi

Son zamanlarda bütün dünyanın konuştuğu ünlü Güney Kore dizisi Squid Game, ilginç konusunun yanı sıra bir de ilginç bir şekere sahip. Dalgano şekeri adıyla bilinen bu şeker herkes tarafından çok dikkat çekti ve merak edildi. Tabii ki, ilk defa Squid Game dizisiyle ortaya çıkmadı bu şeker, Güney Kore'de sıkça yapılan ünlü bir lezzet aslında. Bu şeker Güney Kore'de birçok şehrin sokaklarında yapılan bir ikram. Daha çok çocuklar arasında popüler olan bu şeker kepçelerle ve küçük ocaklarda yapılır. Ancak şüphesiz dizi ile beraber şu anda herkes mutfağında bu ünlü şekeri yapmayı ve dizideki gibi içindeki şekli, şekeri kırmadan çıkarmayı denemek istiyor. Eğer siz de bu ünlü "Dalgano şekeri nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Karşınızda yapımı çok basit olan Dalgano şekerinin tarifi.

DALGANO ŞEKERİ TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam karbonat ya da kabartma tozu

Şekil kalıbı

HAZIRLANIŞI