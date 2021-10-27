Evde yapmak mümkün! Squid Game dizisiyle ünlenen Dalgano şekeri tarifi

Son zamanlarda bütün dünyanın konuştuğu ünlü Güney Kore dizisi Squid Game, ilginç konusunun yanı sıra bir de ilginç bir şekere sahip. Dalgano şekeri adıyla bilinen bu şeker herkes tarafından çok dikkat çekti ve merak edildi. Tabii ki, ilk defa Squid Game dizisiyle ortaya çıkmadı bu şeker, Güney Kore'de sıkça yapılan ünlü bir lezzet aslında. Bu şeker Güney Kore'de birçok şehrin sokaklarında yapılan bir ikram. Daha çok çocuklar arasında popüler olan bu şeker kepçelerle ve küçük ocaklarda yapılır. Ancak şüphesiz dizi ile beraber şu anda herkes mutfağında bu ünlü şekeri yapmayı ve dizideki gibi içindeki şekli, şekeri kırmadan çıkarmayı denemek istiyor. Eğer siz de bu ünlü "Dalgano şekeri nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Karşınızda yapımı çok basit olan Dalgano şekerinin tarifi.
MALZEMELER
1 tutam karbonat ya da kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
İlk olarak yağlı kağıdı fırın tepsisine yerleştirin.
Daha sonra yapışmaz bir tavaya toz şekeri ekleyin. Şekeri orta ateşte ve eriyene kadar yaklaşık 2 dakika boyunca tahta kaşıkla karıştırın.
Bütün şeker eridikten ve karamel rengini aldıktan sonra, şekere 1 tutam kabartma tozu ya da karbonatı ekleyin.
Eriyen şeker, eklediğiniz kabartma tozu ya da karbonat ile tamamen karışana kadar karıştırmaya devam edin.
Sonrasında tavayı ateşten alın ve hazır olan şekeri yağlı kağıdın üzerine dökün. Döktüğünüz şekerin üzerine bastırarak yuvarlak şeklini ve inceliğini verin.
Daha sonra hemen şekil kalıbı ile şekerin ortasına istediğiniz şekli verin. Çok çabuk sertleştiği için acele etmenizde fayda var.
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