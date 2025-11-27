Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sri Lanka'da sel ve heyelan: 31 ölü

SRİ Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da sel ve heyelan: 31 ölü

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, 14 kişinin kaybolduğu, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

DMC, yaklaşık 400 evin hasar gördüğünü, 100’den fazla kişinin de barınaklara yerleştirildiğini duyururken, yetkililer de devam eden yağışların özellikle orta ve dağlık bölgelerde daha fazla heyelan, sel ve yol kapanmasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Interpol'ün yeni başkanı Fransız Lucas Philippe olduInterpol'ün yeni başkanı Fransız Lucas Philippe oldu
Tayland’da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldiTayland’da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.