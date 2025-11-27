Sri Lanka'da sel ve heyelan: 31 ölü

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, 14 kişinin kaybolduğu, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

DMC, yaklaşık 400 evin hasar gördüğünü, 100’den fazla kişinin de barınaklara yerleştirildiğini duyururken, yetkililer de devam eden yağışların özellikle orta ve dağlık bölgelerde daha fazla heyelan, sel ve yol kapanmasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır