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Sri Lanka nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Sri Lanka nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Sri Lanka Nerededir?
  • Sri Lanka Başkenti Neresidir?
  • Sri Lanka Nüfusu Kaçtır?
  • Sri Lanka Dini İnancı Nedir?
  • Sri Lanka Para Birimi Nedir?
  • Sri Lanka Yüz ölçümü Kaçtır?
  • Sri Lanka'da Gezilecek Yerler
  • Sri Lanka'da Nerede Kalınır?
  • Sri Lanka Çayının Adı Nedir?

Hint Okyanusu'nun incisi olarak bilinen Sri Lanka, dünyada en çok merak edilen ülkeler arasındadır. Sri Lanka, özellikle farklı kültürleri ve inanışları merak eden turistler için bir uğrak yeridir. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran Sri Landa, aslında bir ada ülkesidir. Peki Sri Lanka nerede, Sri Lanka hangi kıtada yer alır? İşte tüm ayrıntılarıyla Sri Lanka!

Hindistan'a yakınlığıyla bilinen Sri Lanka, aslında içerisinde çeşitli kültür gruplarını barındırır. 2 farklı resmi dili, doğal güzellikleri ve çeşitli inanışlara ait tapınaklarıyla bambaşka bir ülkedir. Peki Sri Lanka'yı ne kadar tanıyoruz? Sri Lanka ülkesinin konumu, nüfusu, dini, dili, başkenti gibi tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar!

Sri Lanka Nerededir?

Sri Lanka'nın hangi kıtada yer aldığı en çok merak edilen konulardan birisidir. Dilerseniz öncelikle ''Sri Lanka adası nerede?'' sorusunun cevabını verelim.

Sri Lanka Asya kıtasının güneyinde yer alır. Hindistan'ın 31 kilometre güneyindedir. Resmi adı Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti olan bu ülke, Hint Okyanusu'nda bulunan bir adadır. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinen Sri Lanka hangi ülkede yaşıyor olursanız olun hayran kalacağınız bir yerdir.

Sri Lanka Başkenti Neresidir?

Sri Lanka ülkesinin yasama başkenti Sri Jayawardenapura Kotte'dir. Ülkenin batı eyaletinde yer alır. 1982'den beri hükümet binaları Sri Jayawardenapura Kotte'de bulunur.

Ülkenin en büyük şehri Colombo ise yargı ve yürütme başkentidir. Ülkenin en kalabalık nüfusuna sahip şehridir. Colombo aynı zamanda Sri Lanka için ticaret başkenti sayılır.

Sri Lanka Nüfusu Kaçtır?

Sri Lanka nüfusu 2018 verilerine göre 21,67 milyondur. Sri Lanka kozmopolit bir ülkedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Sinhalalar ve Sri Lankalı Tamiller oluşturur. Azınlık etnik gruplar ise Sri Lankalı Moorslar ve Hint Tamiller'dir.

Sri Lanka Dini İnancı Nedir?

Sri Lanka'da farklı dini inançlara sahip karışık gruplar yer alır. 2012 verilerine göre ülkede yaşayanların dini inanç oranları aşağıdaki gibidir:

  • %70,2 Budizm
  • %12,6 Hinduizm
  • %9,7 İslam
  • %7,2 Hristiyanlık
  • %1 Diğer

Sri Lanka resmi bayrağında ülkedeki dini inanışlara ve etnik gruplara yer verilmiştir. Sri Lanka bayrağında yer alan vişneçürüğü rengi Sinhala topluluğunu, turuncu renk ise Sri Lankalı Tamil topluluğunu sembolize eder. Ayrıca bayraktaki yeşil renk Sri Lankalı Müslüman topluluklarını, safran renk ve Bo yaprağı ise Budist halkı temsil eder.

Sri Lanka Para Birimi Nedir?

Sri Lanka'da kullanılan resmi para birimi Sri Lanka Rupisi'dir. Uluslararası para birimi kodu LKR'dir. Halk arasında genellikle Rs veya SLRs şeklinde yazılır.

Sri Lanka Yüz ölçümü Kaçtır?

Sri Lanka yüz ölçümü 65.612 kilometrekaredir. Bunun 62.707 kilometresi kara, 2.905 kilometrekaresi ise sudur.

Sri Lanka bu yüz ölçümü içerisinde 9 eyalete sahiptir. Bunlar: Merkez, Kuzey Merkez, Kuzey, Doğu, Kuzey Batı, Sabaragamuwa, Güney, Uva ve Batı'dır. En büyük ve en kalabalık eyaletleri Batı ve Merkez eyaletleridir.

Ayrıca Sri Lanka, 1.340 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Batı, güney, kuzey ve doğu sahil şeritleri Sri Lanka'da gezilecek yerler arasında yer alır.

Sri Lanka'da Gezilecek Yerler

Sri Lanka'ya gideceklerin en az bir hafta kalarak ülkeyi gezmeleri önerilir. Daha ayrıntılı bir gezi için ise 3-4 hafta yeterli olacaktır.

Sri Lanka'da Colombo ve Negombo şehirlerini mutlaka görmelisiniz. Budist tapınakları ve saraylar için Anuradhapura, Dambulla, Sigiriya ve Polannaruwa şehirlerini gezmeniz önerilir. Bunun yanında; sakin güzel yerler arıyorsanız Waikkal, Marawila kasabalarını görebilirsiniz.

Sri Lanka'da Nerede Kalınır?

Havalimanına yakın olması sebebiyle Colombo'ya bilet alıp yakın şehirleri otobüs veya tren ile gezebilirsiniz. Sahil tercih edenler ise Sri Lanka'nın dört bir yanındaki uzun sahil şeritli kasabalarda konaklayabilir.

Sri Lanka'da konaklama ücretleri hosteller için günlük 7-8 dolardan başlar. Hotel odası konaklamaları ise günlük 12 dolardan başlayarak artar. Hostel veya hotel tercihlerinizi internet üzerinden karşılaştırmalı olarak yapabilirsiniz.

Hatton ve Dalhousie şehirleri ülkenin en pahalı şehirleridir. Bu şehirleri gezmek isteyenlerin daha fazla bütçe ayırması önerilir.

Sri Lanka Çayının Adı Nedir?

Sri Lanka ülkesi doğal güzellikleri, tarihi tapınakları ve doğal taşlarının dışında bir de çayıyla ünlüdür. Sri Lanka çayına verilen ad Seylan çayıdır. Ülkenin hemen her şehrinde Seylan çayını tadabilir ve satın alabilirsiniz. Ayrıca Sri Lanka'daki turistler için açık olan çay fabrikalarının mağazalarını da ziyaret edebilirsiniz.

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