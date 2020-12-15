Sri Lanka nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Hindistan'a yakınlığıyla bilinen Sri Lanka, aslında içerisinde çeşitli kültür gruplarını barındırır. 2 farklı resmi dili, doğal güzellikleri ve çeşitli inanışlara ait tapınaklarıyla bambaşka bir ülkedir. Peki Sri Lanka'yı ne kadar tanıyoruz? Sri Lanka ülkesinin konumu, nüfusu, dini, dili, başkenti gibi tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar!

Sri Lanka Nerededir?

Sri Lanka'nın hangi kıtada yer aldığı en çok merak edilen konulardan birisidir. Dilerseniz öncelikle ''Sri Lanka adası nerede?'' sorusunun cevabını verelim.

Sri Lanka Asya kıtasının güneyinde yer alır. Hindistan'ın 31 kilometre güneyindedir. Resmi adı Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti olan bu ülke, Hint Okyanusu'nda bulunan bir adadır. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinen Sri Lanka hangi ülkede yaşıyor olursanız olun hayran kalacağınız bir yerdir.

Sri Lanka Başkenti Neresidir?

Sri Lanka ülkesinin yasama başkenti Sri Jayawardenapura Kotte'dir. Ülkenin batı eyaletinde yer alır. 1982'den beri hükümet binaları Sri Jayawardenapura Kotte'de bulunur.

Ülkenin en büyük şehri Colombo ise yargı ve yürütme başkentidir. Ülkenin en kalabalık nüfusuna sahip şehridir. Colombo aynı zamanda Sri Lanka için ticaret başkenti sayılır.