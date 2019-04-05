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Stadyum doluluk oranı en yüksek 20 takım

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 05.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Avrupa'nın 5 büyük liginde stadyum doluluk oranları en yüksek 20 takım açıklandı.

Sadece bir takım yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

İşte o liste...

(20. Napoli | 51.7% - 19. Tottenham Spurs | 58.9% )

(20. Napoli | 51.7% - 19. Tottenham Spurs | 58.9% )

(18. Getafe | 60.3% -17.LOSC Lille | 63.4%)

(18. Getafe | 60.3% -17.LOSC Lille | 63.4%)

(16. Saint-Étienne | 64.3% - 15.AC Milan | 67.5%)

(16. Saint-Étienne | 64.3% - 15.AC Milan | 67.5%)

(14. Inter Milan | 71.1% - 13.Barcelona | 74.9%)

(14. Inter Milan | 71.1% - 13.Barcelona | 74.9%)

(12. Real Madrid | 77.7% - 11. Lyon | 82%)

(12. Real Madrid | 77.7% - 11. Lyon | 82%)

(10. Atletico Madrid | 84%)

(10. Atletico Madrid | 84%)

(10. Atletico Madrid | 84%)

(10. Atletico Madrid | 84%)

(8. Juventus | 94.2%)

(8. Juventus | 94.2%)

(7. Eintracht Frankfurt | 96%)

(7. Eintracht Frankfurt | 96%)

(6. Liverpool | 97.9%)

(6. Liverpool | 97.9%)

(5. PSG | 98.1%)

(5. PSG | 98.1%)

(4. Manchester City | 98.2%)

(4. Manchester City | 98.2%)

(3. Dortmund | 99.3%)

(3. Dortmund | 99.3%)

󠁧󠁢󠁥󠁮(2. Arsenal | 99.4%)

󠁧󠁢󠁥󠁮(2. Arsenal | 99.4%)

(1. Bayern Münih | 100%)

(1. Bayern Münih | 100%)
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Bayern Münih real madrid Barcelona Milan Manchester City

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