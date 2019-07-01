Stanley Kubrick’in asistanı bu gerçeği yıllar sonra açıkladı

Filmleriyle sinema dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Stanley Kubrick’in son filmi Eyes Wide Shut’la ilgili ilginç bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. 1999 yapımı filmin başrollerini o dönem evli olan ünlü isimler Tom Cruise ve Nicole Kidman üstlenmişti. Kubrick’in hayatını kaybetmesinin ardından filmin post-prodüksiyon sürecini yürüten Leon Vitali, filmin ünlü seks ritüeli sahnesiyle ilgili gerçeği yıllar sonra açıkladı.

Son yıllarda Kubrick filmografisinde eşsiz bir yere sahip olan film, vizyona girdiği dönemde yerden yere vurulmuştu. Eleştirmenlerden oldukça kötü yorumlar alan Eyes Wide Shut, zengin ve güçlü insanlardan oluşan esrarengiz bir cemiyetin içine giren bir çiftin başına gelenleri konu ediniyor. Etkileyici sahneleriyle çok konuşulan filmde yer alan seks ritüeli sahnesi ise filmin şoke edici sahnelerinden biriydi. Sinema tarihine damga vuran bu sahne hakkında derleme bir haber hazırlamak için yola çıkan Vulture yazarı Bilge Ebiri, o dönem sette çalışan birçok kişiyle biraraya geldi. Bu sahneyle ilgili en dikkat çekici detay ise yönetmen Stanley Kubrick’in asistanı Leon Vitali’den geldi. Leon Vitali’nin anlattıklarına göre; Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, seks ritüeli sahnesinde yer alan ve Abigail Good tarafından canlandırılan esrarengiz kadını seslendirmiş. Hatta bu seslendirme işi filmin başrol oyuncuları Tom Cruise ve Nicole Kidman’dan gelmiş. Eyes Wide Shut’ın post-prodüksiyon süreci sırasında genç bir oyuncu olan Cate Blanchett, teklif gelir gelmez soluğu ses stüdyosunda almış.



