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Star'ın yeni dizisi Avlu'dan ilk fragman yayınlandı

DİZİ HABERLERİ | 31.01.2018 00:11 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği, kadrosunda Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray, Kenan Ece, Ayça Damgacı, Teoman Kumbaracıbaşı , Şeyla Halis ve Rüçhan Çalışkur'un rol aldığı Avlu dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Star'ın yeni dizisi Avlu'dan ilk fragman yayınlandı

Yapımcılığını Limon Film - Hayri Aslan'ın üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yapacağı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı Avlu dizisinde Demet Evgar, Nursel Köse, Rüçhan Çalışkur, Gamze Topuz ve Ceren Moray yer alıyor. Avlu dizisi Şubat ayında Star TV ekranlarında yayınlanacak.

DEV PLATO KURULDU
Merakla beklenen dizi için İstanbul - Ümraniye'de dev bir plato kuruldu. Platonun kurulması tam 4 ay sürdü. Hapishane sahnelerinin burada çekileceği dizi 140 ülkede 25 yıldır gösterilen “Prisoner” dizisinden ülkemize uyarlanıyor. Dizi, hapishane ortamı ile yeni tanışan ve kızından ayrılmanın acısını üzerinden atamayan bir kadının çarpıcı öyküsü üzerinden ilerleyecek.

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