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Star TV'den yeni dizi: 'Benim Tatlı Yalanım' İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 08.04.2019 02:21 | Son Güncelleme

Star’ın O3 Medya imzalı yeni dizisi 'Benim Tatlı Yalanım' izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Benim Tatlı Yalanım dizisinde kimler oynuyor? Konusu nedir? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında bilgiler.

Star TV'den yeni dizi: 'Benim Tatlı Yalanım' İşte konusu ve oyuncuları

Başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Barış Erçetin ile Cihan Vural oturuyor.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU NEDİR?

Kız babası olmak zordur derler. Üstelik de akıllı mı akıllı bir kız çocuğuna hem ana hem baba olmak iki kere zordur. Hikayemiz; Karısı tarafından terk edilen Nejat’in,(Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar.

Fakat Kayra(Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. İyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna’nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat’ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra’nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.

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'Benim Tatlı Yalanım' yakında Star’da başlıyor.

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