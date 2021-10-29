MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken'in çekimleri başladı! Kutsi ve Hande Doğandemir başrollerde

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken'in çekimleri başladı! Kutsi ve Hande Doğandemir başrollerde

29.10.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken'in oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu. Yapımcılığını Ojo Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün yer aldığı, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın yazdığı Annemizi Saklarken dizisinin başrollerini Kutsi ve Hande Doğandemir paylaşacak.

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken'in çekimleri başladı! Kutsi ve Hande Doğandemir başrollerde

Geçtiğimiz gün sete çıkan dizinin kadrosu belli oldu. Dizide Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

Yeni sezonun iddialı işleri arasında yerini almaya hazırlanan Annemizi Saklarken yakında Star' da seyirciyle buluşacak.

CNS_4025

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NEDİR?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar (Kutsi)'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNER Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu
Kırmızı Oda dizisinde büyük sürpriz! Ünlü şarkıcı ve oyuncu konuk olduKırmızı Oda dizisinde büyük sürpriz! Ünlü şarkıcı ve oyuncu konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Kutsi Hande Doğandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

TFF açıkladı! Stadyumlar tam kapasite...

TFF açıkladı! Stadyumlar tam kapasite...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.