Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'in oyuncu kadrosu belli oldu

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Osman Albayrak, Gülen Kahraman Yıldır, Eslem Akar, Genco Özak, Işıl Dayıoğlu, Bülent Bilgiç, Berke Üsdiken, İdil Memi, Sabri Memi, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Tolga Pancaroğlu, Enver Akbaş’ın yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor.
ZÜLÜF İLE KENAN'IN MASALSI AŞKI
Zeugma'nın gizemli 'Çingene Kızı' hikayesi; Güvercin dizisinde Zülüf (Almila Ada) ve Kenan (Mehmet Ali Nuroğlu) aşkında yeniden vücut bulacak. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Halil Özer kaleme alıyor.
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