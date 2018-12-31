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Star TV yılbaşı konserinde kimler var? İşte Star TV 2019 yılbaşı ekranı ve yayın akışı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 02:45 | Son Güncelleme

Star TV'de bu akşam hangi programlar var? Star TV 2019 yılbaşı akşamı için özel bir eğlence programı hazırladı. Star TV'nin yılbaşı özel programında ünlü sanatçılar sevilen şarkılarıyla ekranda olacak. Star TV 'Yılbaşı Gazinosu' ve 'Yılbaşı Konseri' programında hangi şarkıcılar olacak? İşte Star TV 31 Aralık 2018 Pazartesi akşamı yayın akış

Star TV yılbaşı konserinde kimler var? İşte Star TV 2019 yılbaşı ekranı ve yayın akışı

Star TV 31 Aralık 2018 Pazartesi akşamı için özel bir eğlence programı hazırladı. Star TV'de bu akşam ilk olarak 20.00'de 'Yılbaşı Gazinosu programı ekrana gelecek. Sibel Can'ın şarkılarıyla renklendireceği gecede Ümit Besen, Koray Avcı ve Buray şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

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Star TV'de 22.00'den 01.00'e kadar yayınlanacak olan 'Yılbaşı Konseri' programının sunuculuğunu Saba Tümer yaparken, ünlü isimler Ahmet Selçuk İlkan şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatılacak. Bu gecede ise Demet Akalın, Emel Sayın, Cengiz Kurtoğlu, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Zara, Rubato&Ziynet Sali, Safiye Soyman, Çağatay Akman, Rober Hatemo, Elif Kaya, Merve Özbey, Berkay Şahin, Mehmet Erdem, Fettah Can ve birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

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'Yılbaşı Gazinosu' saat 20.00'de, 'Star Yılbaşı Konseri' ise saat 22.00'de Star TV'de!

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