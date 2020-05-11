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  4. Star Wars Günü şerefine Stormtrooper kıyafeti giyen kadın polis tarafından yere yatırılıp kelepçelendi

Star Wars Günü şerefine Stormtrooper kıyafeti giyen kadın polis tarafından yere yatırılıp kelepçelendi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

Kanada’da gerçekleşen olayda, patronu tarafından 4 Mayıs Star Wars Günü şerefine Stormtrooper kostümü giymesini istediği talihsiz kadın elindeki plastik tabanca nedeniyle polisler tarafından yere yatırılıp kelepçelendi. Polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı.

Kanada'nın Lethbridge kentindeki bir restoran çalışanı, 4 Mayıs Star Wars Günü şerefine Stormtrooper kostümü giydi. Başına gelecekler habersiz bir şekilde restoranın önünde duran kadın, elindeki plastik tabanca nedeniyle polisler tarafından yere yatırılıp kelepçelendi.

Hem günün anlam ve önemine uygun olması hem de restorana daha fazla müşteri çekmek için alınan bu karar, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.

POLİS, PLASTİK TABANCAYI TEHLİKE OLARAK GÖRDÜ

Stormtrooper kostümü ile birlikte elinde plastik blaster tüfeği ile duran restoran çalışanından korkan bazı kişiler, büyük bir korku ve endişe ile 911’i aradı. Polis kısa süre sonra olay yerine geldi. Silahlarını çeken polis ekipleri, kadına elindeki silahı bırakıp yere çökmesini söyledi. Elindeki plastik silahı hemen yere atan talihsiz kadın, kostüm nedeniyle hemen yere çökemeyince polislerin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

stormtrooper

Yoldan geçen bir kişinin kaydettiği görüntülerde, polis ekiplerinin kadını yüzükoyun yatırdığı ve ellerini arkadan kelepçelediği görülüyor. Kadının karakola mı götürüldüğü yoksa o anda serbest mi bırakıldığı ise henüz bilinmiyor. 20 Nisan’da Kanada’da polis kılığına da giren bir silahlı saldırgan, ülkenin Nova Scotia bölgesinde 22 kişiyi öldürmüştü. Nitekim Kanada polisinin yaşanan son olaya verdiği yüksek reaksiyonun nedeni de tam olarak bu olsa gerek. (Webtekno)

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