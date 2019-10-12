Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı

Electronic Arts, Jedi: Fallen Order’ı PC’de oynamak isteyenlerin minimumda 8 GB RAM’e sahip olması gerektiğini belirtiyor. RAM canavarı olan bu oyunu enterasan bir şekilde GTX 650 ekran kartı minimum ayarda çalıştırabiliyor. Oyunun önerilen RAM miktarı ise 16 GB olarak belirlenmiş durumda.

Biz de sizler için oyunun sistem gereksinimlerini bir araya getirdik. Bakalım PC’niz yeni Star Wars oyununu çalıştıracak mı?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci (AMD): FX-6100 veya daha iyisi

İşlemci (Intel): i3-3220 veya daha iyisi

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7750 veya daha iyisi

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 650 veya daha iyisi

DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya daha iyisi

Depolama Alanı: 55 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci (AMD): Ryzen 7 1700 veya daha iyisi

İşlemci (Intel): i7-6700K veya daha iyisi

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı (AMD): RX Vega 56 veya daha iyisi

Ekran Kartı (NVIDIA): GTX 1070 veya daha iyisi

DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya daha iyisi

Depolama Alanı: 55 GB

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