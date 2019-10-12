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Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 12.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Star Wars tutkunlarının merakla beklediği oyunlar arasında yer alan Jedi: Fallen Order, 15 Kasım 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek. Star Wars Battlefront II faciasından sonra yeni oyun ile yaşanan onca şeyi unutturacak olan EA, bugün PC sahiplerini üzecek sistem gereksinimlerini açıkladı.

Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı

Electronic Arts, Jedi: Fallen Order’ı PC’de oynamak isteyenlerin minimumda 8 GB RAM’e sahip olması gerektiğini belirtiyor. RAM canavarı olan bu oyunu enterasan bir şekilde GTX 650 ekran kartı minimum ayarda çalıştırabiliyor. Oyunun önerilen RAM miktarı ise 16 GB olarak belirlenmiş durumda.

Biz de sizler için oyunun sistem gereksinimlerini bir araya getirdik. Bakalım PC’niz yeni Star Wars oyununu çalıştıracak mı?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
İşlemci (AMD): FX-6100 veya daha iyisi
İşlemci (Intel): i3-3220 veya daha iyisi
RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7750 veya daha iyisi
Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 650 veya daha iyisi
DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya daha iyisi
Depolama Alanı: 55 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
İşlemci (AMD): Ryzen 7 1700 veya daha iyisi
İşlemci (Intel): i7-6700K veya daha iyisi
RAM: 16 GB RAM
Ekran Kartı (AMD): RX Vega 56 veya daha iyisi
Ekran Kartı (NVIDIA): GTX 1070 veya daha iyisi
DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya daha iyisi
Depolama Alanı: 55 GB

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Anahtar Kelimeler:
Star Wars: Jedi Fallen Order Electronic Arts

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