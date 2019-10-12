Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı

Electronic Arts, Jedi: Fallen Order’ı PC’de oynamak isteyenlerin minimumda 8 GB RAM’e sahip olması gerektiğini belirtiyor. RAM canavarı olan bu oyunu enterasan bir şekilde GTX 650 ekran kartı minimum ayarda çalıştırabiliyor. Oyunun önerilen RAM miktarı ise 16 GB olarak belirlenmiş durumda.
Biz de sizler için oyunun sistem gereksinimlerini bir araya getirdik. Bakalım PC’niz yeni Star Wars oyununu çalıştıracak mı?
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
İşlemci (AMD): FX-6100 veya daha iyisi
İşlemci (Intel): i3-3220 veya daha iyisi
RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7750 veya daha iyisi
Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 650 veya daha iyisi
DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya daha iyisi
Depolama Alanı: 55 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
İşlemci (AMD): Ryzen 7 1700 veya daha iyisi
İşlemci (Intel): i7-6700K veya daha iyisi
RAM: 16 GB RAM
Ekran Kartı (AMD): RX Vega 56 veya daha iyisi
Ekran Kartı (NVIDIA): GTX 1070 veya daha iyisi
DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya daha iyisi
Depolama Alanı: 55 GB
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