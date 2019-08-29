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Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi ile destansı bir yolculuğa hazır mısınız?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 29.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filminden Türkçe afiş ve D23 etkinliğine özel video yayınlandı.

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi ile destansı bir yolculuğa hazır mısınız?

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi, izleyicileri galaksinin çok uzaklarına götürerek destansı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni ufuklar açan Skywalker efsanesinin sonu, yeni efsanelerin doğduğu ve özgürlük için verilen son savaşın gelmek üzere olduğu Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi, 20 Aralık’ta vizyona giriyor.

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, ve Billy Dee Williams gibi isimler yer alıyor.

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi’nin yönetmenliğini J.J. Abrams yaparken, yapımcılığını Kathleen Kennedy, Abrams ve Michelle Rejwan yaptı. Callum Greene, Tommy Gormley ve Jason McGatlin’in idari yapımcılık görevini üstlendiği, Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filminin senaryosu J.J. Abrams ve Chris Terrio tarafından yazıldı.

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Star Wars: The Rise of Skywalker, 20 Aralık 2019 tarihinde sinemalarda.


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Anahtar Kelimeler:
Star Wars: The Rise of Skywalker Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi JJ Abrams

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