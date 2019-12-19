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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’ne özel gösterim

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Star Wars hayranları, yeni serinin son filmini özel bir etkinlikle hep birlikte izliyor.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’ne özel gösterim

Her Star Wars filminde olduğu gibi yeni gelecek olan “Skywalker’in Yükselişi” filmi için de Jediturk ekibi özel bir etkinlikle Star Wars hayranlarını bir araya getiriyor. Profilo AVM içinde yer alan Cinema Pink’de gerçekleşecek olan özel Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi gösteriminde ayrıca bir kostüm yarışması da düzenlenecek.

Jediturk hayran grubu üyeleri içerisinde yer alan sanatçılarla gerçekleştirilen projeyle illüstrasyon - resim ve fotoğraf çalışmaları bir sergiye dönüştü. 10 sanatçının katkılarıyla gerçekleşen “JEDITURK GÜNLÜKLERİ SERGİSİ III” Cinema Pink sinemaları kompleksinde yer alan salonda 20 Aralık 2019 - 5 Ocak 2020 tarihleri arasında gezilebilir.

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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmini, bu tutkularını birlikte yaşamak isteyen hayranlar için unutulmaz bir parti ve gösterime siz de katılabilirsiniz. 20 Aralık 2019 Cuma gecesi 21.45 da gerçekleşecek bu özel gösterimin programı aşağıdaki gibidir;

Yer: Profilo AVM, CinemaPink Program:

16.00 Jediturk ekibi etkinlik alanında yerini alacak

19.00 Sergi Açılışı
21.00 Açılış Konuşması
21.10 Bilgi Yarışması
21.25 Kostüm Yarışması
21.35 Ödül Töreni
21.40 Kapanış Konuşması
21.45 Film Gösterimi

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Anahtar Kelimeler:
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi Jeditürk film gösterimi

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