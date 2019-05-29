Star Wars: The Rise of Skywalker kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

Yayınlanan fragman ile meraklı takipçilerini heyecanlandıran Star Wars'un bu kez kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle Star Wars: The Rise of Skywalker filmi heyecanlı bekleyişin daha da artmasını sağladı.
George Lucas'ın yaratıcısı olduğu, J.J. Abrams yönetmenliğini üstlendiği Star Wars: The Rise of Skywalker'ın oyuncu kadrosunda, önceki filmlerde olduğu gibi Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran ve Domhnal Gleeson yer alıyor.
Filmin kadrosuna Keri Russel, Dominic Monaghan, Naomi Ackie gibi isimler katıldı.
İşte 20 Aralık’ta vizyona girecek olan Star Wars: The Rise of Skywalker filminin fragmanı:
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum