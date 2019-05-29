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Star Wars: The Rise of Skywalker kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 29.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Star Wars devam üçlemesinin üçüncü ve son halkası olan Star Wars: The Rise of Skywalker filminin vizyona girişi merakla bekleniyor.

Star Wars: The Rise of Skywalker kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

Yayınlanan fragman ile meraklı takipçilerini heyecanlandıran Star Wars'un bu kez kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle Star Wars: The Rise of Skywalker filmi heyecanlı bekleyişin daha da artmasını sağladı.

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George Lucas'ın yaratıcısı olduğu, J.J. Abrams yönetmenliğini üstlendiği Star Wars: The Rise of Skywalker'ın oyuncu kadrosunda, önceki filmlerde olduğu gibi Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran ve Domhnal Gleeson yer alıyor.

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Filmin kadrosuna Keri Russel, Dominic Monaghan, Naomi Ackie gibi isimler katıldı.

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İşte 20 Aralık’ta vizyona girecek olan Star Wars: The Rise of Skywalker filminin fragmanı:


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Anahtar Kelimeler:
Star Wars: The Rise of Skywalker fragman sinema

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