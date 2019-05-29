Star Wars: The Rise of Skywalker kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

Yayınlanan fragman ile meraklı takipçilerini heyecanlandıran Star Wars'un bu kez kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle Star Wars: The Rise of Skywalker filmi heyecanlı bekleyişin daha da artmasını sağladı.

George Lucas'ın yaratıcısı olduğu, J.J. Abrams yönetmenliğini üstlendiği Star Wars: The Rise of Skywalker'ın oyuncu kadrosunda, önceki filmlerde olduğu gibi Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran ve Domhnal Gleeson yer alıyor.

Filmin kadrosuna Keri Russel, Dominic Monaghan, Naomi Ackie gibi isimler katıldı.

İşte 20 Aralık’ta vizyona girecek olan Star Wars: The Rise of Skywalker filminin fragmanı: