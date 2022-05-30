STARBUCKS KURABİYESİ EVİNİZDE! Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Starbucks kurabiyesi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Kahve ve kurabiye bilinen ikililerden biridir. Birbirlerine yakışan bu ikililerden kurabiyenin ağızda bıraktığı son derece önemlidir. İşte biz de size damakta bıraktığı lezzetle ödül alan Starbucks kurabiyesinin tarifini vereceğiz. Peki herkesin peşinden koştuğu Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Merak edilen o cevap...

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta sarısı

150 gram tereyağ

100 gram pudra şekeri

2 çorba kaşığı su

1 tatlı kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

300 gram un

50 gram damla çikolata

100 gram ceviz içi (iri çekilmiş)

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Şeker ve yumurta sarıları bir kapta çırpılır. Oda sıcaklığındaki tereyağı, su ve vanilya eklenerek karıştırmaya devam edilir. Kabartma tozu ve tarçın eklenerek hafifçe karıştırılır.

Elenmiş olan unu ekleyerek hamur yoğurulur.Hamurunuz ele yapışmayan ve şekli bozulmayacak kıvamda olmalıdır. Yoğurma işlemi tamamen bittiğinde damla çikolata ve ceviz eklenir.Malzemeler hamura iyice karıştırılır.

Çikolatalar eklendikten sonra fazla yoğurulursa çikolatalar erimeye başlayacak ve şekil vermek zorlaşacaktır.

Hamur ikiye bölünür. 5-6 cm çapında silindir haline getirilir ve 30 dakika buzdolabında bekletilir.

Buzdolabından çıkan hamur 3 cm genişliğinde kesilir ve yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye dizilir.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırının fanlı ayarında 12 dakika pişirilir.Kurabiye fırından çıktığında yumuşak olacak, soğuduktan sonra dışı çıtır içi yumuşak kalacaktır.

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Pişirme süresi bu kurabiyede çok önemli o yüzden 12 dakikayı pek geçirmemeye dikkat edin.

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Hamuru buzdolabında 30 dakikadan daha fazla bekletebilirsiniz. İyice donduğunda kesmek daha kolay oluyor ama bu tamamen şekil için, tat için 30 dakika bekletmeniz yeterli.

