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STARBUCKS KURABİYESİ EVİNİZDE! Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Starbucks kurabiyesi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

30.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Starbucks kurabiye yapımı merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Kurabiye canavarlarına göre bir tarifimiz var. Kahvenin yanına yakışacağını düşündüğümüz Starbucks kurabiyesi tarifinin internette birden çok tarifi var. Ama biz size orijinal Starbucks kurabiyesi ile geldik. İşte ağız dolusu mutluluk getiren o tarif!

STARBUCKS KURABİYESİ EVİNİZDE! Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Starbucks kurabiyesi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Kahve ve kurabiye bilinen ikililerden biridir. Birbirlerine yakışan bu ikililerden kurabiyenin ağızda bıraktığı son derece önemlidir. İşte biz de size damakta bıraktığı lezzetle ödül alan Starbucks kurabiyesinin tarifini vereceğiz. Peki herkesin peşinden koştuğu Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Merak edilen o cevap...

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta sarısı
150 gram tereyağ
100 gram pudra şekeri
2 çorba kaşığı su
1 tatlı kaşığı vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın
300 gram un
50 gram damla çikolata
100 gram ceviz içi (iri çekilmiş)

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Şeker ve yumurta sarıları bir kapta çırpılır. Oda sıcaklığındaki tereyağı, su ve vanilya eklenerek karıştırmaya devam edilir. Kabartma tozu ve tarçın eklenerek hafifçe karıştırılır.

Elenmiş olan unu ekleyerek hamur yoğurulur.Hamurunuz ele yapışmayan ve şekli bozulmayacak kıvamda olmalıdır. Yoğurma işlemi tamamen bittiğinde damla çikolata ve ceviz eklenir.Malzemeler hamura iyice karıştırılır.
Çikolatalar eklendikten sonra fazla yoğurulursa çikolatalar erimeye başlayacak ve şekil vermek zorlaşacaktır.

Hamur ikiye bölünür. 5-6 cm çapında silindir haline getirilir ve 30 dakika buzdolabında bekletilir.
Buzdolabından çıkan hamur 3 cm genişliğinde kesilir ve yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye dizilir.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırının fanlı ayarında 12 dakika pişirilir.Kurabiye fırından çıktığında yumuşak olacak, soğuduktan sonra dışı çıtır içi yumuşak kalacaktır.

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Pişirme süresi bu kurabiyede çok önemli o yüzden 12 dakikayı pek geçirmemeye dikkat edin.

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Hamuru buzdolabında 30 dakikadan daha fazla bekletebilirsiniz. İyice donduğunda kesmek daha kolay oluyor ama bu tamamen şekil için, tat için 30 dakika bekletmeniz yeterli.

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