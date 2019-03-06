Stardew Valley Türkçe oldu

Şu anda hemen hemen tüm platformlarda oynanabilir durumda olan oyun, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Grafik anlamında kullanıcılara pek bir şey vaat edemeyen bu oyun, tür anlamında da yeni bir şey sunmuyor.
Eskiden beri alışık olduğumuz çiftlik kurma teması üzerine şekillendirilen Stardew Valley, bir şekilde tüm çıktığı platformlarda başarıyı yakaladı. Ülkemizde de oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan yapım, şimdiye kadar Türkçe dil desteğine sahip değildi.
Geliştirici stüdyo oyun için getirmeyi düşündüğü dil seçeneklerini bir süredir test aşamasında tutuyordu. Steam’de beta aşamasında olan bu dil seçenekleri geçtiğimiz gün gelen güncelleme ile oyuna dahil edildi.
Eğer oyunun PC versiyonuna sahipseniz, yeni gelen 1.3.36 güncellemesi ile Türkçe dil desteğini ekleyebilirsiniz.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Stardew Valley’in PS4, Xbox One ve Nintendo Switch versiyonları için Türkçe dil desteğini içeren yama ileri bir tarihte yayınlanacak.
Ayrıca oyunun Android sürümü de 14 Mart’ta Google Play’deki yerini almış olacak. Android sürümü çıkışı itibariyle Türkçe dil desteğine sahip olacak.
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