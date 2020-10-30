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Stardust’ın yayınlanan fragmanı tartışmaları beraberinde getirdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

David Bowie’nin alter egosu Ziggy Stardust’ın ortaya çıkış hikayesini mercek altına alan Stardust filminden ilk fragman yayınlandı. Fragman sonrası Bowie hayranları ayaklandı.

İkonik İngiliz müzisyen David Bowie’nin alter egosu Ziggy Stardust’un doğuş hikayesini konu alan Stardust filminden ilk fragman yayınlandı. Aktör Johnny Flynn’in Bowie’yi canlandırdığı film, hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Christopher Bell ve Gabriel Range’in senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda politik belgeselleriyle tanınan Gabriel Range oturuyor. 10 Ocak 2016 günü aramızdan ayrılan David Bowie, kariyeri boyunca kılıktan kılığa, renkten renge büründüğü ikonik alter egoları ile karşımızdaydı. Bu personalardan belki de en bilineni Ziggy Stardust. Kızıl kısa saçları ve suratını boydan boya kaplayan şimşek şeklindeki makyajı ile betimlenen uzaylı biseksüel kahraman, 1972-1974 yıllarındaki albümlerinde hikâyesini anlatmıştı.

Film, Bowie’nin bu dönemini kurgulayarak ekranlara taşıyor. Zaten filmin açılışında da “Çoğunlukla kurgudur” yazısının geçtiği basında yer alan eleştirilerde sıklıkla belirdi.

'BABAMIN ŞARKILARI KULLANILAMAZ'

Dolayısıyla filme dair detaylar ortaya çıkmaya başladıkça, tartışmalar da eksik olmadı. Öncelikle Bowie’nin ailesi bu filmde Bowie parçalarının kullanılması için onay vermedi. Bowie’nin oğlu yönetmen Duncan Jones yaptığı bir açıklamada sadece bu filmde değil, herhangi bir Bowie biyografisinde bestelerinin kullanılmasına onay vermediklerini belirterek, “Filmin çekilmeyeceğinden bahsetmiyorum. Şu anki durumda, filmin babamın hiçbir parçasını içermeyeceğini ve bu karardan da ileride dönmeyi hayal dahi edemediğimden söz ediyorum. Onun hiçbir bestesini içermeyen bir biyografik yapımın izlenmek istenip istenmeyeceği izleyiciye kalmış bir durum.” açıklamasında bulunmuştu.

DAVID BOWIE HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Filmden sıklıkla alıntılanan bir sahnede Bowie, elektrikli süpürge satıcılarından oluşan bir izleyici kitlesine “Good Ol’ Jane” isimli bir şarkı söylüyor. Bu şarkı, Bowie’yi canlandıran Flynn’in bestelediği ve performe ettiği bir şarkı. Onu bir tür “kayıp Bowie parçası” olarak nitelendiriyor ve Velvet Underground esintili Bowie parçalarından biri olarak bestelediğinden söz ediyor.

Hâl böyle olunca Bowie hayranlarından da tepkiler yağmaya başladı. Film ekibi de bu yapımın Ziggy Stardust’ın doğuşunu aktardığını ve çoğu hayran tarafından anlaşılmayacak olmasına hazırlıklı olduklarını söylüyor.

Stardust’ın Tribeca Film Festivali’nde nisan ayında prömiyerini gerçekleştirmesi planlanıyordu. Pandemi sebebiyle değişen program dâhilinde, ABD’de talebe göre çeşitli sinemalarda 25 Kasım’da vizyona girecek. Ayrıca VOD platformlarında da çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacak. Filmin Türkiye için belirlenmiş bir vizyon tarihi yok.

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