Stardust’ın yayınlanan fragmanı tartışmaları beraberinde getirdi

İkonik İngiliz müzisyen David Bowie’nin alter egosu Ziggy Stardust’un doğuş hikayesini konu alan Stardust filminden ilk fragman yayınlandı. Aktör Johnny Flynn’in Bowie’yi canlandırdığı film, hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Christopher Bell ve Gabriel Range’in senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda politik belgeselleriyle tanınan Gabriel Range oturuyor. 10 Ocak 2016 günü aramızdan ayrılan David Bowie, kariyeri boyunca kılıktan kılığa, renkten renge büründüğü ikonik alter egoları ile karşımızdaydı. Bu personalardan belki de en bilineni Ziggy Stardust. Kızıl kısa saçları ve suratını boydan boya kaplayan şimşek şeklindeki makyajı ile betimlenen uzaylı biseksüel kahraman, 1972-1974 yıllarındaki albümlerinde hikâyesini anlatmıştı.

Film, Bowie’nin bu dönemini kurgulayarak ekranlara taşıyor. Zaten filmin açılışında da “Çoğunlukla kurgudur” yazısının geçtiği basında yer alan eleştirilerde sıklıkla belirdi.

'BABAMIN ŞARKILARI KULLANILAMAZ'

Dolayısıyla filme dair detaylar ortaya çıkmaya başladıkça, tartışmalar da eksik olmadı. Öncelikle Bowie’nin ailesi bu filmde Bowie parçalarının kullanılması için onay vermedi. Bowie’nin oğlu yönetmen Duncan Jones yaptığı bir açıklamada sadece bu filmde değil, herhangi bir Bowie biyografisinde bestelerinin kullanılmasına onay vermediklerini belirterek, “Filmin çekilmeyeceğinden bahsetmiyorum. Şu anki durumda, filmin babamın hiçbir parçasını içermeyeceğini ve bu karardan da ileride dönmeyi hayal dahi edemediğimden söz ediyorum. Onun hiçbir bestesini içermeyen bir biyografik yapımın izlenmek istenip istenmeyeceği izleyiciye kalmış bir durum.” açıklamasında bulunmuştu.