Starlink: Battle for Atlas sistem gereksinimleri

Ubisoft, geçtiğimiz aylarda PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için Starlink: Battle for Atlas oyununu duyurmuş ve yayınlamıştı. Ubisoft cephesi ortalama bir oyun olan ancak zevk konusunda oyuncuları tatmin eden bu oyunu yakında PC platformuna getireceğini açıkladı.
Steam’e bir anda rakip olan ve özel oyunları ile Steam’in tahtını feci sallayan Epic Games, bu oyunu da PC platformuna özel olarak getirecek. Sadece Epic Game Store üzerinden satışa sunulacak olan oyun 30 Nisan 2019 tarihinde PC’deki yerini alacak. Bugün ise oyunun sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı.
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8 ve Windows 10
İşlemci: AMD FX 6350 veya Intel i5-2500K
Ekran kartı: AMD Radeon HD 7850 veya Nvidia GTX 660
VRAM: 2 GB
RAM: 8 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8 ve Windows 10
İşlemci: AMD FX 8350 veya Intel i5-4590
Ekran kartı: AMD Radeon R9 290X veya Nvidia GTX 970
VRAM: 4 GB
RAM: 8 GB
2K sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel i7-479
Ekran kartı: AMD RX Vega56 veya Nvidia GTX 1070
VRAM: 8 GB
RAM: 16 GB
4K 30 FPS sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X veya Intel i7-6700K
Ekran kartı: AMD RX Vega65 veya Nvidia GTX 1080
VRAM: 8 GB
RAM: 16 GB
4K 60 FPS sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X veya Intel i7-6700K
Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 Ti
VRAM: 8 GB
RAM: 16 GB
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