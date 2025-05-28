Elon Musk'ın roketi kontrolden çıkıp parçalandı! 30 dakika sonra bağlantı kesildi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi, ABD’nin Texas eyaletindeki Starbase tesisinde TSİ ile 02.36’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

KARGO KAPAĞI AÇILDI

Roketin yolculuğu sırasında kargo kapağının açılmaması üzerine '8 Starlink' uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başaramadı ve daha sonra iletişimi kaybetti. Parçalanan roket ana hedefine ulaşamadı.

SpaceX’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Starship, hızlı ve planlanmamış bir şekilde parçalandı” ifadelerine yer verilirken, bir sonraki uçuş testi için hazırlıkların süreceği vurgulanarak, "Bu tür bir testte başarı, öğrendiklerimizden gelir. Bugünkü test, SpaceX yaşamı çok gezegenli hale getirmeye çalışırken Starship’in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak" denildi.