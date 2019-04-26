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'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Stary Oskol' adlı Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı. Güvertesinde askerler olduğu görülen Rus denizaltısının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Marmara Denizi'nden bugün saat 07.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

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Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen denizaltı, Akdeniz'e doğru yol aldı.

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Güvertesinde askerler olduğu görülen Rus denizaltısının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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(DHA)

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Çanakkale Çanakkale Boğazı denizaltı rus
 

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