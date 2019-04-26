'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Marmara Denizi'nden bugün saat 07.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen denizaltı, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Güvertesinde askerler olduğu görülen Rus denizaltısının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
(DHA)
Kapıları ilk kez açıldı: Bitcoin makineleri, lav silahı...
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! O imam için karar verildi
Karın ağrısıyla gitti! Görenler şaşkına döndü
Valilikten kritik uyarı! Çıplak elle dokunmayın
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum