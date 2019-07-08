Steam yaz indirimleriyle 5 TL altı oyunlar listesi

Bildiğiniz üzere Steam yaz indirimlerinin son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Steam yaz indirimleri 9 Temmuz’a kadar devam edecek ve pek çok kişi indirimdeki oyunları satın almaya devam ediyor. Ancak gözünüzden kaçacağını düşündüğümüz 5 TL altı tam 15 adet oyunu sizler için derledik.
Crazy Taxi
Normal fiyatı: 15 TL
İndirimli fiyatı: 2,25 TL
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Kona
Normal fiyatı: 25 TL
İndirimli fiyatı. 5 TL
Tooth and Tail
Normal fiyatı: 31 TL
İndirimli fiyatı: 4,65 TL
Worms Armageddon
Normal fiyatı: 24 TL
İndirimli fiyatı: 4,80 TL
Deus Ex: Human
Normal fiyatı: 29,99 TL
İndirimli fiyatı: 4,49 TL
To the Moon
Normal fiyatı: 18 TL
İndirimli fiyatı: 4,50 TL
Limbo
Normal fiyatı. 18 TL
İndirimli fiyatı: 3,60 TL
Sniper: Ghost Warrior 2
Normal fiyatı: 18 TL
İndirimli fiyatı: 3,24 TL
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
Normal fiyatı: 31 TL
İndirimli fiyatı: 4,65 TL
Payday 2
Normal fiyatı: 18,5 TL
İndirimli fiyatı: 4,62 TL
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