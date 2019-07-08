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Steam yaz indirimleriyle 5 TL altı oyunlar listesi

ggespor ggespor
ESPOR  | 08.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

En büyük kampanyalardan biri olan Steam yaz indirimlerinde 5 TL altına alabileceğiniz oyunlar.

Steam yaz indirimleriyle 5 TL altı oyunlar listesi

Bildiğiniz üzere Steam yaz indirimlerinin son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Steam yaz indirimleri 9 Temmuz’a kadar devam edecek ve pek çok kişi indirimdeki oyunları satın almaya devam ediyor. Ancak gözünüzden kaçacağını düşündüğümüz 5 TL altı tam 15 adet oyunu sizler için derledik.

Steam yaz indirimleri 5 TL altı oyunlar

Crazy Taxi
Normal fiyatı: 15 TL

İndirimli fiyatı: 2,25 TL

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Kona

Normal fiyatı: 25 TL

İndirimli fiyatı. 5 TL

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Tooth and Tail
Normal fiyatı: 31 TL

İndirimli fiyatı: 4,65 TL

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Worms Armageddon
Normal fiyatı: 24 TL

İndirimli fiyatı: 4,80 TL

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Deus Ex: Human
Normal fiyatı: 29,99 TL

İndirimli fiyatı: 4,49 TL

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To the Moon
Normal fiyatı: 18 TL

İndirimli fiyatı: 4,50 TL

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Limbo
Normal fiyatı. 18 TL

İndirimli fiyatı: 3,60 TL

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Sniper: Ghost Warrior 2
Normal fiyatı: 18 TL

İndirimli fiyatı: 3,24 TL

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The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

Normal fiyatı: 31 TL

İndirimli fiyatı: 4,65 TL

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Payday 2

Normal fiyatı: 18,5 TL

İndirimli fiyatı: 4,62 TL

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