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Steroid kullandı, hayatı kabusa döndü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
YAŞAM  | 06.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

Vücut geliştirme sporcusu Daniel Marquis'in hayatı bilinçsiz steroid kullanımı sebebiyle kabusa döndü.

Steroid kullandı, hayatı kabusa döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve vücut geliştirme sporu ile uğraşan 28 yaşındaki Daniel Marquis, steroid kullanımı sebebiyle ciddi bir enfeksiyon kaptı.

Eti çürümeye başlayan Daniel, ameliyat olmak için Kolombiya'nın yolunu tuttu fakat 10 bin dolarlık ameliyat dikişlerin patlaması sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

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Parası biten Daniel, Kolombiya'da hastanede mahsur kaldı.

Sporcu genç tedavi masrafları sebebiyle gerekli 30 bin doları toplamak için yardım kampanyası başlattı.

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Yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar 15 bin dolar bağış yapıldı.

Daniel şimdi mahsur kaldığı hastanede tedavi masrafları için gereken 30 bin doların bir an önce toplamayı ve eski sağlığına tekrar kavuşmayı hayal ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
steroid Vücut Geliştirme abd Kaliforniya kabus

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