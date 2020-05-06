Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Steve Carell’in yeni Netflix komedi dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!

Steve Carell’in yeni Netflix komedi dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Netflix komedi dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı.

Steve Carell ve Greg Daniels’ın yapımcısı olduğu 10 bölümlük dizi, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri’nin 6. departmanı olacak olan uzay kuvvetlerini kurmakla görevli olan bir grup insanı anlatıyor. Gerçek hayatta ise 2019’un sonlarında ABD Başkanı Donald Trump gerçekten uzay kuvvetlerini kurdu. Bunun sebebi olarak ise “Uzay kuvvetleri saldırıları yıldırmamıza ve kontrol etmemize yardımcı olarak” dedi.

2

Dizinin kadrosunda Steve Carell, Lisa Kudrow, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers ve Tawny Newsome bulunuyor.
Dizinin resmi özetinde “Hava Kuvvetleri’ni yönetme hayalleri kuran dört yıldızlı General Mark R. Naird (Steve Carell), ABD Silahlı Kuvvetleri’nin yeni departmanı olan Uzay Kuvvetleri’nin başına atanınca şaşkınlığa uğrar. Şüpheci ancak işine bağlı olan Mark, ailesini de yanına alarak Colorado’daki ücra bir üsse taşınır. Mark ve bilim adamlarından oluşan ekibi, Beyaz Saray tarafından tekrar Ay’a ayak basmakla ve uzaya hakim olmakla görevlendirilirler.

1

Dizinin nasıl başladığı hakkında konuşan Carell, “Space Force, oldukça farklı bir şekilde ortaya çıktı. Netflix, hayali bir uzay kuvvetlerinin ortaya çıkışı ile ilgili bir komedi dizisi yapma fikri ile geldi. Ben, fikri ajansım aracılığıyla duydum daha sonra Greg’e anlattım. Hepimiz aynı tepkiyi verdik. Ortada dizinin ismi dışında hiçbir fikir yoktu.

Netflix “Uzay Kuvvetleri hakkında bir dizi yapmak ister misin?” diye sordu. “Ben de elbette, kulağa güzel geliyor” dedim. Sonra Greg’i aradım. “Uzay Kuvvetleri hakkında bir dizi yapmak ister misin?” diye sordum. O da “ Evet, kulağa güzel geliyor. Hadi yapalım.” dedi. Herkesi güldüren ismi dışında dizi hiçbir şeye dayanmadı, isminden yola çıktık.” diye anlattı.

3

Netflix, geçen ay Lisa Kudrow'un General Mark R. Naird'in karısı Maggie Naird rolünü oynayacağını duyurdu. Maggie, 20 yıldır eşinin kariyeri için birçok fedakarlıkta bulunan bir eştir. Mark, hayatının en zorlu görevini üstlenirken Maggie de yeni kararlar almaya başlar.

John Malkovich de uzayın uluslararası bir savaş alanı haline gelmesini engellemeyi ümit eden, zeki ve kibirli bir Uzay Kuvvetleri bilim insanı olan Dr. Adrian Mallory rolüne hayat veriyor. Ben Schwartz ben merkezli bir medya danışmanı olan F. Tony Scarapiducci’i , Diana Silvers Naird’in kızı Erin’i, Tawny Newsome ise hırslı bir helikopter pilotu olan Angela Ali’yi canlandıracak.
Space Force 29 Mart’ta Netflix’te yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Sylvester Stallone bir klasiği daha canlandırmaya kararlıSylvester Stallone bir klasiği daha canlandırmaya kararlı
Fortnite çılgınlığı için nasıl bir cihaz gerekir?Fortnite çılgınlığı için nasıl bir cihaz gerekir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu dudaklar ona küçük geliyor! Daha da fazla büyütmek istiyor

Bu dudaklar ona küçük geliyor! Daha da fazla büyütmek istiyor

Sylvester Stallone bir klasiği daha canlandırmaya kararlı

Sylvester Stallone bir klasiği daha canlandırmaya kararlı

İnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlar

İnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlar

Boynuzlar, sivri dişler, yılan diller... Dünyanın en sıra dışı insanları

Boynuzlar, sivri dişler, yılan diller... Dünyanın en sıra dışı insanları

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gişe şampiyonu filmden uluslararası başarı

Gişe şampiyonu filmden uluslararası başarı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yıldız kadrolu filmden sevimli fragman

Yıldız kadrolu filmden sevimli fragman

Ünlü ikili yeniden bir arada

Ünlü ikili yeniden bir arada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın yeni vizyon tarihi belli oldu

Mehmet Ali Erbil'den sevenlerine 'Hababam Sınıfı' sürprizi

Sylvester Stallone'dan heyecan veren 'Cezalandırıcı' (Demolition Man) açıklaması

Sylvester Stallone bir klasiği daha canlandırmaya kararlı

Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından Türkiye'ye gelecek

Hollywood yıldızları, Türkiye’ye gelmek için gün sayıyor

Karen Gillan, Aaron Paul ve Jesse Eisenberg, bilimkurgu filmi Dual’de boy gösterecek

Yılın sürprizi için imzalar atıldı! Yıldız isimler bir arada

Extraction’a bir devam filmi veya öncesini anlatacak bir film çekilmesi planlanıyor

Yönetmeninden çarpıcı açıklama: Extraction heyecanı devam edebilir!

IMDB'ye puanlarına göre Netflix'teki en iyi komedi filmleri

IMDB'ye puanlarına göre Netflix'teki en iyi komedi filmleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.