Steve Carell’in yeni Netflix komedi dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!

Steve Carell ve Greg Daniels’ın yapımcısı olduğu 10 bölümlük dizi, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri’nin 6. departmanı olacak olan uzay kuvvetlerini kurmakla görevli olan bir grup insanı anlatıyor. Gerçek hayatta ise 2019’un sonlarında ABD Başkanı Donald Trump gerçekten uzay kuvvetlerini kurdu. Bunun sebebi olarak ise “Uzay kuvvetleri saldırıları yıldırmamıza ve kontrol etmemize yardımcı olarak” dedi.

Dizinin kadrosunda Steve Carell, Lisa Kudrow, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers ve Tawny Newsome bulunuyor.

Dizinin resmi özetinde “Hava Kuvvetleri’ni yönetme hayalleri kuran dört yıldızlı General Mark R. Naird (Steve Carell), ABD Silahlı Kuvvetleri’nin yeni departmanı olan Uzay Kuvvetleri’nin başına atanınca şaşkınlığa uğrar. Şüpheci ancak işine bağlı olan Mark, ailesini de yanına alarak Colorado’daki ücra bir üsse taşınır. Mark ve bilim adamlarından oluşan ekibi, Beyaz Saray tarafından tekrar Ay’a ayak basmakla ve uzaya hakim olmakla görevlendirilirler.

Dizinin nasıl başladığı hakkında konuşan Carell, “Space Force, oldukça farklı bir şekilde ortaya çıktı. Netflix, hayali bir uzay kuvvetlerinin ortaya çıkışı ile ilgili bir komedi dizisi yapma fikri ile geldi. Ben, fikri ajansım aracılığıyla duydum daha sonra Greg’e anlattım. Hepimiz aynı tepkiyi verdik. Ortada dizinin ismi dışında hiçbir fikir yoktu.