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Steve Wozniak herkesin Facebook hesabını silmesi konusunda uyardı

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TEKNOLOJİ  | 11.07.2019 08:40 | Son Güncelleme

Steve Jobs ile Apple’ın kurucularından olan Steve Wozniak, bugün ilginç bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz yıl yaşanan Facebook’un veri ihlalinden sonra kendi Facebook hesabını silen Wozniak, bugün herkesin Facebook hesabını silmesi gerektiğini açıkladı.

Steve Wozniak herkesin Facebook hesabını silmesi konusunda uyardı

Peki, eski Apple kurucusu neden böyle bir açıklamada bulunma gereği hissetti? TMZ’ye verdiği röportajda bu konuya değinen Wozniak, Facebook’un mahremiyet yani güvenlik sorunlarına sahip olduğunu belirtiyor. Facebook her ne kadar verileri kimseyle paylaşmadığını söylese de, yine verileriniz anonim olarak toplanıyor ve bu veriler işleniyor.

Sürekli gizlilik sorunları ile gündeme gelen Facebook, ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetten reklamlardan daha çok topladığı ham veriler ile para kazanıyor. Facebook’un yanında; Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram ve WhatsApp’ta da bu tip güvenlik sorunları yer alıyor.

Eğer internette mahremiyetinize önem veriyorsanız, Facebook’un yer aldığı tüm uygulamalardan elinizi eteğinizi çekmenizi tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Steve Wozniak Facebbok

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