Steve Wozniak herkesin Facebook hesabını silmesi konusunda uyardı

Peki, eski Apple kurucusu neden böyle bir açıklamada bulunma gereği hissetti? TMZ’ye verdiği röportajda bu konuya değinen Wozniak, Facebook’un mahremiyet yani güvenlik sorunlarına sahip olduğunu belirtiyor. Facebook her ne kadar verileri kimseyle paylaşmadığını söylese de, yine verileriniz anonim olarak toplanıyor ve bu veriler işleniyor.

Sürekli gizlilik sorunları ile gündeme gelen Facebook, ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetten reklamlardan daha çok topladığı ham veriler ile para kazanıyor. Facebook’un yanında; Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram ve WhatsApp’ta da bu tip güvenlik sorunları yer alıyor.

Eğer internette mahremiyetinize önem veriyorsanız, Facebook’un yer aldığı tüm uygulamalardan elinizi eteğinizi çekmenizi tavsiye ediyoruz.

Sudan ucuz Honor Play 8 satışa çıktı



