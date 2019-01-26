Stil danışmanı, 60 yaşındaki kadını öyle bir değiştirdi ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Debbie ismindeki kadın 60 yaşına girmeden önce bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu hissetti. Tek sorunu, bu konuda kime güveneceğiydi.

Ünlü makyaj sanatçısı ve stil danışmanı Christopher Hopkins bu sırada devreye girdi.

Kadını öyle değiştirdi ki arkadaşları bile tanımakta güçlük çekti.

Debbie asıl istediğinin daha genç veya daha güzel görünmek değil, kendisini en iyi şekilde görmek olduğunu söyledi.

Hopkins sayesinde hayaline kavuştu.

Eşinin neden değişiklik istediğini sorguladığını ifade eden Debbie, kendisine kızının destek olduğunu ve Hopkins’e kendisini kızının yönlendirdiğini söyledi.

Güzellik salonundan çıktıktan sonra Debbie bile aynada gördüğü kişinin kendisi olduğuna inanamadı.

“Eşim beni tanıyamayacak. Ailem benim kim olduğumu başta anlayamayacak. Ben bile aynada gördüğüm kişinin kendim olduğuna inanamıyorum” dedi.

Salona geldiğinde Debbie başta gergindi. Hopkins, saçını yeşile veya mora boyayacağını söyleyip ona şaka yaptı.

Kadının önceki ve sonraki halini görenler oldukça şaşırıyorlar. Siz de Debbie’nin değişimini aşağıdaki videodan izleyin:

