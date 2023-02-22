STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

Depremden etkilenen kentlerde çalışmalarını sürdüren STK'ler, acil yardım malzemeleri ile gıda ve sıcak yemek dağıtımında bulunuyor.

İnsani Hayat Derneği, ilk gününden itibaren depremden etkilenen bölgelerde yardım çalışması başlattı. 50 acil yardım ve 20 arama kurtarma görevlisiyle bölgeye giden dernek, yardım çalışmalarına destek verdi.

Ekipler, 1 tır su, 1 tır kömür, 375 koli gıda, 500 battaniye, 200 powerbank, bebek bezi ve maması, hijyen seti ile ikramlık yiyeceği depremzedelere ulaştırdı.

GÖNÜLLÜ DOKTORLAR MOBİL EKİPLE KÖYLERİ DOLAŞIYOR

Uluslararası Doktorlar Derneği, 11 Şubat'ta Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki çadır kentte ve 12 Şubat'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde, şimdiye kadar 20 gönüllü doktor ve hemşireyle günde 200'ün üzerinde depremzedeye birinci basamak sağlık hizmeti sundu.

Kahramanmaraş ve Hatay'da gezici sağlık hizmeti vermek için mobil ekip, köy ve çadırları da dolaşıyor. Gönüllü doktorlar, çadırlarda yaşayan afetzedelere sağlık taraması yapıyor.

Dernek, bunun yanı sıra deprem bölgelerine gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri ile su gönderiyor.

YENİ ADIM DERNEĞİ 120 GÖNÜLLÜSÜYLE DEPREM BÖLGESİNDE

Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 120 kişilik gönüllü ekibiyle çalışmalara başladı.

Hayırseverlerin gönderdiği gıda, hijyen ürünleri, hazır yemek gibi yardımları kurdukları lojistik merkezinde paketleyen dernek gönüllüleri, bunları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ayrıca Kahramanmaraş'taki depremzedelere soba desteğinde bulunan dernek, afetin yaralarını sarmak için resmi kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

MSYD'DEN MEDİKAL İLAÇ VE MALZEME DESTEĞİ

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), depremin ardından acil müdahale ekiplerini ve sağlık birimlerini AFAD ile koordineli olarak bölgede görevlendirdi.

Nurdağı'nda arama kurtarma faaliyetlerinde yer alarak 8 kişinin enkaz altından çıkarılmasına destek olan dernek, Hatay'da depremzedelere yönelik tedavi çalışmalarına destek verdi. Dernek gönüllüleri, uluslararası profesyonel arama kurtarma ekiplerine ve sahra hastanelerine tercümanlık desteği sağladı.

Depremin etkilediği illerdeki şebeke suyunun temizliğini sağlamak adına 2 bin ton kloru bölge belediyelerine ulaştırılmak üzere Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne teslim eden dernek, Göç İdaresi Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde depremzedelerin kaldığı Adana'daki Boynuyoğun ve Hatay'daki Apaydın geçici barınma merkezlerine 90 palet su temininde bulundu.

İhtiyaç duyulan medikal ilaç ve malzemeleri tedarik eden dernek, deprem bölgesinde yaygın bulaşıcı hastalık riskine karşı 1500 uyuz ilacı temin etti.

Tekerlekli sandalye gibi 2 tır destekleyici medikal cihaz ve ekipmanı depremden doğrudan etkilenen engellilere ulaştıran dernek, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu 1 tır çantayı afet bölgesine ulaştırdı.

Depremin ilk gününden bu yana 16 tır battaniye, 102 tır gıda kolisi ve çocuk maması, 10 tır hijyen kolisi, 15 tır çocuk ve yetişkin iç çamaşırı ve kıyafet, 2 tır soba, 1250 çadırı bölgeye gönderen dernek, Hatay Antakya'da kurulan aşeviyle günde 3 bin kişiye sıcak yemek de dağıttı.

KIRIKHAN'DA 3 ÖĞÜN SICAK YEMEK VERİLİYOR

Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, depremden etkilenen Hatay Kırıkhan ve diğer ilçelere erzak, yakacak odun, battaniye, çocuk maması ile çeşitli ayni ve nakdi yardımlar ulaştırdı.

Dernek, Kevser Eğitim Kültür Vakfı ile Kırıkhan'da günlük 1000 depremzedeye 3 öğün sıcak yemek çıkarılmasına destek oluyor.

Bayrampaşa Vakfı, depremin üçüncü gününden itibaren aşevi tırıyla afetzedelere sıcak yemek hizmeti sunuyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 bin 700 kişiye yemek dağıtan vakıf, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

