Stranger Things 3. sezonu nasıl izleyebilirsiniz?

Son dönemde devasa bütçeli Hollywood yapımlarına kafa tutmaya başlayan Netflix, gün geçtikçe müşteri kitlesini biraz daha genişletiyor. Bu kitlenin genişlemesinde en büyük paya sahip yapımlardan birisi de Stranger Things diyebiliriz.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hayli popüler olan dizi 4 Temmuz itibariyle 3. sezonu ile karşımıza çıkacak. Peki Stranger Things 3. sezonu beklentileri karşılayabilecek mi?

Dizinin ilk 2 sezonunu izleyenlerin de bildiği üzere, Stranger Things başka bir boyutun dünyamız üzerine etkilerini konu ediniyor. Bu hikayeyi küçük bir kasabada yaşayan bir grup çocuk üzerinden anlatan dizi, yeni sezonda da birbirinden sürükleyici bölümlerle karşımıza çıkacak.

Peki dizinin 3. sezonunu nereden ve nasıl izleyebilirsiniz? Asıl önemli nokta bu. Google’a Stranger Things 3. sezon izle yazdığınızda karşınıza pek çok site ve adres çıkacaktır. Hemen baştan belirtelim. Bunların pek çoğu legal değil. Diziyi legal olarak izleyebileceğiniz tek adres ise Netflix.

Peki diziyi ücretsiz olarak izlemeniz mümkün mü? Elbette mümkün. Hali hazırda Netflix’i denemesi ilk 1 ay boyunca ücretsiz. Yani kendinize yeni bir Netflix aboneliği başlatarak Stranger Things’in 3. sezonunu ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Böylece Stranger Things 3. sezon izle yazdığınızda karşınıza gelen abuk subuk sitelerle de uğraşmak zorunda kalmazsınız.