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Stranger Things 4. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Stranger Things'in 4. sezon fragmanı

09.05.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok izlenen ve takip edilen dizilerinden biri olan Stranger Things dizisi için yeni sezon heyecanı başladı. Dünyanın birçok tarafından ilgiyle izlenen ABD yapımı Stranger Things dizisi, şu an için 3 sezondan oluşuyor. Netflix dijital platformunda yayınlanan dizi, birçok ülkede fenomen diziler arasında yer alıyor. İzleyiciler ise dizinin dördüncü sezonu için araştırmalara başladı.

Stranger Things 4. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Stranger Things'in 4. sezon fragmanı

Başrollerinde bir dönemin oldukça ses getiren isimlerinden Winona Ryder’ın yanında, David Harbour, Finn Wolfhard ve Milli Bobby Brown gibi isimler de yer alıyor. Bilim kurgu kategorisinde yer alan Stranger Things dizisi, Netflix’in iddialı dizileri arasında yer alıyor. Peki, Stranger Things 4. Sezon ne zaman başlıyor?

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yazarları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini duyurdu. Ancak Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. 3. sezon ile 4. sezon arasına 3 yıl gibi uzun bir sürenin girmesinin en temel nedeni korona virüs salgını. Konuyla ilgili söylentilere göre dizinin çekimleri salgın nedeniyle oldukça ağır ilerliyor ve dizinin prodüksiyon çalışmaları Ağustos 2021'de anca tamamlanmış olacak. Stranger Things 4. sezonun Haziran ya da Temmuz 2022'de yayınlanması bekleniyor.

stranger things

Dizinin 2022 yılında yayınlanacağına dair son açıklama, bizzat dizinin başrol oyuncularından birinden gelmiş olsa da bu konuda henüz Netflix tarafından yapılmış resmi bir açıklaması bulunmuyor. Ancak salgının hafiflemesi ve çekimlerin hızlanmasıyla birlikte 4. sezon 2021 yılının son çeyreğinde de seyirci karşısına çıkması ihtimaller dahilinde.

STRANGER THİNGS

STRANGER THİNGS 4. SEZON FRAGMAN

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

stranger things2 - Kopya

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

stranger things1 - Kopya

Duffer Kardeşler, dizinin üçüncü bir sezon ile devam edeceğini doğruladı ve finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Stranger Things dizisi
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