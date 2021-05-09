Stranger Things 4. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Stranger Things'in 4. sezon fragmanı

Başrollerinde bir dönemin oldukça ses getiren isimlerinden Winona Ryder’ın yanında, David Harbour, Finn Wolfhard ve Milli Bobby Brown gibi isimler de yer alıyor. Bilim kurgu kategorisinde yer alan Stranger Things dizisi, Netflix’in iddialı dizileri arasında yer alıyor. Peki, Stranger Things 4. Sezon ne zaman başlıyor?

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yazarları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini duyurdu. Ancak Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. 3. sezon ile 4. sezon arasına 3 yıl gibi uzun bir sürenin girmesinin en temel nedeni korona virüs salgını. Konuyla ilgili söylentilere göre dizinin çekimleri salgın nedeniyle oldukça ağır ilerliyor ve dizinin prodüksiyon çalışmaları Ağustos 2021'de anca tamamlanmış olacak. Stranger Things 4. sezonun Haziran ya da Temmuz 2022'de yayınlanması bekleniyor.

Dizinin 2022 yılında yayınlanacağına dair son açıklama, bizzat dizinin başrol oyuncularından birinden gelmiş olsa da bu konuda henüz Netflix tarafından yapılmış resmi bir açıklaması bulunmuyor. Ancak salgının hafiflemesi ve çekimlerin hızlanmasıyla birlikte 4. sezon 2021 yılının son çeyreğinde de seyirci karşısına çıkması ihtimaller dahilinde.