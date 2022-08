Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman, final ne zaman? Dizinin konusu ve oyuncuları

Stranger Things yayınlandığı ilk günden beri çok fazla beğeni toplayan bir dizi oldu. 4. sezonuyla totalde 83 ülkede ilk sıraya yerleşerek tüm zamanların en çok izlenen ingilizce dizisi ünvanını kazanmayı başardı. Yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığını Duffer Kardeşler'in üstlendiği dizi Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir. Stranger Thingisin yeni sezonu ve final sezonu araştırılmaya devam ediyor. Peki Stranger Things 5. sezon tarihi belli mi? Stranger Things finali ne zaman? İşte Stranger Things hakkında merak edilen soruların yanıtları...

STRANGER THİNGS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Stranger Things dizisinin konusu,12 yaşındaki Will’in ortadan kaybolması sonrasında Hawkins kasabasına genç bir kızın gelmesi ile beraber yaşananları kapsar. Will ortadan kaybolduktan sonra arkasından herhangi bir iz bulunamadığı için birden ortaya çıkan gizemli ve psikokinetik yetenekleri olan kız, Will’in bulunması için bir umut ışığı olarak görülür. Hawkins Ulusal Laboratuvarı’nda yapılan paranormal ve doğaüstü deneyler sonrasında yanlışlıkla alternatif boyuta geçiş oluşturulması ile beraber yaşananları kapsar. Gizemli kız Eleven laboratuvardan kaçar ve Mike, Dustin ve Lucas’a Will’i bulabilmeleri için yardım etmeye başlar.

STRANGER THİNGS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMDİR?

Millie Bobby Brown (Eleven): 19 Şubat 2004’de İspanya’da doğan Millie Bobby Brown; İngiliz aktris, aktivist ve yapımcıdır.

Primetime Emmy Ödülü adaylığını alan Brown, Godzilla: King of the Monsters ve Godzilla vs Kong filminde rol almıştır. Stranger Things dizisinde Eleven karakterini canlandırmaktadır.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler): 23 Aralık 2002 yılında Kanada’da doğan Kanadalı televizyon ve sinema oyuncusudur.

Stranger Things dizisinde Mike Wheeler karakterini canlandırmaktadır.

Noah Schnapp (Will Byers): 3 Ekim 2004 yılında doğan oyuncu, Stranger Things dizisinde Will byers karakterini canlandırmaktadır.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson): 8 Eylül 2002 doğumlu, Amerikalı aktör ve rapçidir. Kariyerine Broadway tiyatrosunda Çöl kraliçesi Priscilla’da Benjamin olarak ve Sefiller’de Gavroche olarak başladı. Stranger Things dizisinde Dustin Henderson karakterini canlandırmaktadır.

Caleb McLaughlin (Lucas): 13 Ekim 2001 yılında Amerika’da doğan Caleb McLaughlin Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusudur. Stranger Things dizisinde Lucas karakterini canlandırmaktadır.

Joe Keery (Steve Harrington): 24 Nisan 1992’de doğan Joe Keery, Amerikalı aktör ve müzisyendir. Stranger Things dizisinde

Steve Harrington rolünü canlandırmaktadır.

Saide Sink (Max): 16 Nisan 2002 yılında doğan Saide Sink, Stranger Things dizisinde Max karakteriyle tanınmaktadır.

Ayrıca Blue Bloods ve The Americans’da rol almıştır.

STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar. Fakat Stranger Things, 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonun yayın tarihi hakkında net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

STRANGER THİNGS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Stranger Things Dizisinin IMDb Puanı Kaçtır?

Stranger Things dizisinin IMDb puanı 8.7’dir. Stranger Things dizisi, popülerlik sıralamasında ise 31.sıradadır.

Stranger Things Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölüm?

Stranger Things dizisi şu an için 4 sezon ve 34 bölümden oluşmaktadır. Dizinin yaratıcıları, dizinin 5.sezonunun da geleceğinin onayını vermişlerdir.

Stranger Things dizisinin bölümleri ortalama 50 dakikadır.

Stranger Things Dizisinin Yapımcıları kimlerdir?

Stranger Things dizisinin yapımcıları; Karl Gajdusek, Cindy Holland, Brian Wright, Matt Thunell, Shawn Levy, Dan Cohen, Duffer Kardeşler, Iain Paterson’dur.