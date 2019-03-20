'Stranger Things'in 3. sezon yeni fragmanı heyecanlandırdı

Netflix'in hit fantastik dizisi Stranger Things, 3. sezonundan yeni bir tanıtımı görücüye çıkardı.

Merakla beklenen "Stranger Things" sezonuna ait yeni teaser, dizinin sosyal medya hesaplarından "yemek zamanı geldi" başlığıyla paylaşıldı.

Dizinin yeni sezonunda sırasıyla “Suzie, Duyuyor musun?”, “AVM Fareleri”, “Kayıp Cankurtaran Vakası”, “Sauna Testi”, “Kaynak”, “Doğum Günü”, “Isırık” ve “Starcourt Savaşı" adlı bölümlerini izleyeceğiz...

Matt ve Ross Duffer kardeşlerin ekrana taşıdığı "Stranger Things" oyuncu kadrosunda Winona Ryder, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Cara Buono, Natalia Dyer, Jake Busey, Joe Keery, Charlie Heaton, Dacre Montgomery, Cary Elwes ve Francesca Reale gibi isimleri buluşturuyor.

Dizinin yeni sezonunda, Hawkins kasabasında yaşanan gizemli maceraları izlemeye devam edeceğiz. 1980'li yıllarda geçen dizi, döneme damgasını vuran filmlere gönderme yapmayı sürdürecek. Dizinin yaratıcısı Ross Duffer yeni sezonu şöyle tanımlamıştı:

“Hem en eğlenceli hem de en iğrenç sezonumuz olacak. John Carpenter’ın The Thing’inden esinlendik. Cronenberg’ten esinlendik. Biraz George Romero hissi de olacak. Yeni sezonda, önceki sezonlarda yeterince hürmet edemediğimiz korku filmleri ve korku ustaları var.”

Stranger Things’in 3. sezonu, 4 Temmuz’da Netflix platformunda gösterime girecek.

