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Stranger Things'in yaratıcılarından iddialı açıklama! "Yapımcıları ağlattık"

15.11.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stranger Things'in yaratıcıları Ross ve Matt Duffer kardeşler, düzenlenen bir panelde dizinin yapımcılarından Shawn Levy ve oyuncularıyla bir araya geldi. Panelde yapılan açıklamada dizinin sezon finalini izleyen yapımcıların ağladığı dile getirildi.

Stranger Things'in yaratıcılarından iddialı açıklama! "Yapımcıları ağlattık"

Dün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapılan bir etkinliğe dizinin oyuncularından Caleb McLaughlin, Joseph Quinn, Jamie Campbell Bower, Priah Ferguson ve Eduardo Franco katılırken Millie Bobby Brown da panele görüntülü aramayla bağlandı.

Duffer Kardeşler 5. sezonuyla ekranlara veda edecek popüler Netflix dizisinin finali hakkında konuştu.

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Ross Duffer ilk senaryoyu birkaç hafta önce teslim ettiklerini, ikincisinin de yolda olduğunu söyledi.

Matt Duffer ise dizinin sonunu sadece birkaç kişinin bildiğini belirtti ve şöyle devam etti:

Millie-Bobby-Brown-as-Eleven-in-Stranger-Things-Season-2

Netflix'e final sezonunun iki saatlik sunumunu yaptık. Yapımcıları ağlattık. Bu bana iyi bir işaretmiş gibi geldi.

Duffer, "Daha önce ağladıklarını sadece bütçe toplantılarında görmüştüm" diye ekledi.

stranger-things
Levy, Duffer'a "Onlar başka gözyaşlarıydı" diye cevap verdi.

Senaristler, dizinin senaryosunu ağustosta yazmaya başladıklarını duyurmuştu.
stranger-things-2-emotional

Stranger Things'in final sezonunun 2024'te yayımlanması bekleniyor.

Duffer Kardeşler daha önceki bir söyleşilerinde çocuk oyuncular karakterlerinden daha hızlı büyüdüğü için bu sezonda zaman atlaması yapabileceklerini söylemişti.

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