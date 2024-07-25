Sosyal medya o anları konuşuyor! 'Jose Mourinho düğünde 100 lira taktı' Damat bir anda alkışlamaya başladı, salondakiler ne olduğunu anlamadı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho Sarı-Lacivertliler ile çıktığı ilk resmi maçından galibiyetle ayrılırken çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Lacivertli taraftaların şimdien bağrına bastığı Portekizli hoca için taraftarlar sevgi dolu paylaşımlar yapmaya devam ederken, Fenerbahçeli bir taraftar bu işi bi adım öteye taşıdı.

“JOSE MOURINHO’DAN 100 LİRA”

Fenerbahçe taraftarı bir çocuk katıldığı bir düğün töreninde gelin ve damada 100 lira taktı. Takı sonrası mikrofonu eline alan Sarı-Lacivertli taraftar “Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan…” diye seslendi.

SALONDAKİLER NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Düğün salonunda bulunanlar önce ne olduğunu anlamazken, önce güldü sonra alkışladı. Çocuğun takısının ardından damat da alkışla karşılık verdi.

İŞTE O ANLAR...