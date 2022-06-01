Stranger Things, Netflix'te 4. sezonuyla rekor kırdı! Bridgerton dizisini geride bıraktı

Stranger Things'in dördüncü sezonu "Volume 1" olarak 27 Mayıs Cuma günü Netflix'te seyirci karşısına çıktı.

83 ÜLKEDE BİRDEN BİRİNCİ SIRADA!

Netflix, dizinin cuma gününden bu yana 289.7 milyon saat izlendiğini açıkladı. Stranger Things, mart ayında 193 milyon saat izlenerek rekor kıran Bridgerton'ı geçmiş oldu.

Netflix aynı zamanda Stranger Things'in 83 ülkede birden birinci sıraya yerleşen ilk dizi olduğunu açıkladı.

Nisan ayında ciddi bir abone kaybı yaşayan Netflix için Stranger Things'in başarısı olumlu değerlendirildi. Bir grup çocuk ve yetişkinin "Alt Üst" denilen paralel evrenle maceralarının aktarıldığı Stranger Things, Netflix'in en büyük yapımı. Dördüncü sezonun ikinci kısmı 1 Temmuz'da yayınlanacak.



