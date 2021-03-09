Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor

Popüler yapımlar arasında gösterilen Stranger Things yaratıcıları ve ünlü yönetmen Spielberg, Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi için kolları sıvadı. Stranger Things dizisinin yaratıcıları The Duffer Brothers, birçok başarılı filme imza atan usta yönetmen Steven Spielberg'ün yapım şirketi Amblin Television ve Paramount Television Studios, Stephen King'in sevilen romanı The Talisman ya da Türkçesi ile Tılsım'ı diziye uyarlıyor.

Speilberg ile ilk olarak The Talisman (Tılsım) kitabının filme uyarlanması için anlaşılmıştı. Ancak kitabın olay örgüsündeki detaylar ve ayrıntılar nedeniyle projenin dizi olmasına karar verildi. Dizinin senaristliğini ve baş sorumluluğunu da Curtis Gwinn üstlenecek. Çekimleri tam gaz devam eden projeye dahil bilgiler henüz netleşmedi.

THE TALISMAN (TILSIM) KONUSU

Stephen King'in Peter Straub ile birlikte 1984 yılında yayınladığı bir gerilim romanı olan The Talisman’ın konusunı ise Jack Sawyer ismindeki 12 yaşındaki bir çocuk oluşturuyor.

Jack Sawyer on iki yaşında mutlu bir çocukken yaşamı, babasının ani ölümü, ardından da annesinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla tepetaklak olur. Annesi, Jack’i alarak ülkenin diğer ucundaki bir otele götürür. Aslında amacı onu babasının iş ortağı Morgan Sloat’tan uzaklaştırmaktır. Sloat ne kadar güvenilmezse Jack’in en yakın arkadaşı olan ve bu yolculukta onu yalnız bırakmayan oğlu Richard da o kadar dürüsttür. Jack orada tanıdığı lunaparkın yaşlı görevlisi Hızlı Parker’dan, Diyar diye anılan başka bir evrenden getireceği bir Tılsım ile annesini iyileştirebileceğini öğrenir. Hızlı ona kolaylıklar sağlayacak sihirli bir gitar penası ve evrenler arası gidiş gelişi için acı bir iksir verir. Diyar, hem bir cennet hem de çok zorlu, ölümcül tehlikeler taşıyan insanüstü yaratıkların tuzaklarıyla dolu bir cehennemdir.



