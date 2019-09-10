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Stresi kontrol altına almak için ne yapmalı? Stres hipertansiyon hastalığına sebep oluyor mu? İşte stresle baş etmenin yolları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 10.09.2019 08:10 | Son Güncelleme

Sağlık uzmanları stresi ve stresin en önemli sonuçlarından biri olan yüksek kan basıncının kontrol altına alınmadığında hipertansiyon hastalığına neden olabileceğini belirterek, stresi kontrol altında tutabilmek için öneriler paylaşıyor.

Stresi kontrol altına almak için ne yapmalı? Stres hipertansiyon hastalığına sebep oluyor mu? İşte stresle baş etmenin yolları

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar strese yoğun bir şekilde maruz kalıyor. Stresten uzak durmak bir hayli zor olduğu için sağlığımızda bu durumdan etkileniyor. Stresin psikolojik ve duygusal etkilerinin yanı sıra kan basıncı yani tansiyonla da doğrudan ilişkisi var. Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı da stres ve kan basıncı arasındaki ilişkiyi masaya yatırarak stres ve kan basıncınızı azaltmaya yardımcı olacak önerilerde bulunuyor.

HAFTADA EN AZ 2 KEZ EGZERSİZ YAPMAYI ATLAMAYIN

İster yürüyün, ister bisiklete binin, ister dans edin; yeter ki hareket edin! Fiziksel olarak aktif olmak mutluluk hormonu olarak da adlandırılan endorfin salgısını arttırarak stresi azaltır ve kan basıncı kontrolü sağlar. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite yapmak kaslarınızı, kalp ve damar sağlığınızı geliştirir, ideal vücut ağırlığına ulaşmanıza ve korumanıza yardımcı olur.

NEFES ALIN

Stresle başa çıkmak için nefes egzersizlerinden faydalanabilirsiniz. Düzenli olarak yapılan doğru nefes teknikleri, stres yönetimi, metabolizmayı hızlandırma, depresyon ve anksiyeteyi önleme, fiziksel ve zihinsel enerjiyi yükseltme, odaklanma yeteneğini güçlendirme, cesaret ve özgüveni artırma gibi pek çok konuda yarar sağlayabilmektedir. Günde sadece bir dakika hatta birkaç kez sakince nefes almak sizi rahatlatır.

DÜZENLİ UYKUYU İHMAL ETMEYİN

Yetersiz veya düşük kaliteli uyku ruh halinizi ve enerji düzeyinizi olumsuz etkileyerek stres düzeyinizi arttırabilir. Uyku saatlerinizi düzene sokarak stres düzeyini azaltabilir ve kan basıncı kontrolü sağlayabilirsiniz.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİP TUZU AZALTIN

Araştırmalar meyve ve sebzelerin kan basıncını düşürmek için iyi bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Sebze ve meyveler yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını dengeler ve antioksidan özellik gösteren flavonoid bileşikler ile kalp sağlığını destekler. Yeterli ve dengeli bir diyette günde 5 porsiyon farklı renkte sebze ve meyvelere yer vermeyi unutmayın. Yüksek tuz tüketimi, kan basıncını arttıran önemli etmenlerden birisidir. Bu nedenle tuzu azaltın. Yemeklere eklenen tuzu kaldırmak, yemeklere tuz yerine çeşitli baharatlar katmak tuz alımını azaltmaya, kan basıncınızı düşürmeye ve hipertansiyon gelişmesini önlemeye yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
stres sağlık

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