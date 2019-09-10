Stresi kontrol altına almak için ne yapmalı? Stres hipertansiyon hastalığına sebep oluyor mu? İşte stresle baş etmenin yolları

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar strese yoğun bir şekilde maruz kalıyor. Stresten uzak durmak bir hayli zor olduğu için sağlığımızda bu durumdan etkileniyor. Stresin psikolojik ve duygusal etkilerinin yanı sıra kan basıncı yani tansiyonla da doğrudan ilişkisi var. Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı da stres ve kan basıncı arasındaki ilişkiyi masaya yatırarak stres ve kan basıncınızı azaltmaya yardımcı olacak önerilerde bulunuyor.

HAFTADA EN AZ 2 KEZ EGZERSİZ YAPMAYI ATLAMAYIN

İster yürüyün, ister bisiklete binin, ister dans edin; yeter ki hareket edin! Fiziksel olarak aktif olmak mutluluk hormonu olarak da adlandırılan endorfin salgısını arttırarak stresi azaltır ve kan basıncı kontrolü sağlar. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite yapmak kaslarınızı, kalp ve damar sağlığınızı geliştirir, ideal vücut ağırlığına ulaşmanıza ve korumanıza yardımcı olur.