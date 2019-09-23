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Sturridge için 'torpille sağlık raporu alındı' iddiası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarılan Daniel Sturridge ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'Müzmin sakatlığı olan Daniel Sturridge için torpille sağlık raporu alındı' haberi, Bordo-Mavili camiada şok etkisi yarattı.

Sturridge için 'torpille sağlık raporu alındı' iddiası

Getafe maçındaki kötü futbolu nedeniyle eleştirilen İngiliz golcü, dün ağrılarının olduğu söyleyince MR'ı çekildi. Aşil tendonunda ödem tespit edilen Sturridge, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan "Sturridge için şok iddia! Torpille sağlık raporu mu alındı?" haberi ise Bordo-Mavili camiada adeta şok etkisi yarattı.

Habere göre; Müzmin sakatlığı olan Sturridge'e torpille sağlık raporu verildi. Sturridge için bu iddiayı ortaya atanlar, "Sturridge'in sağlık kontrolleri, kulübün anlaşmalı hastanesi varken neden başka bir yerde yapıldı? Oyuncunun sakatlığı biliniyordu ve bile bile lades denildi" açıklamasıyla bu iddialarını destekledi.

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USTA: BİZİM HASTANEYE GELMEDİ NEDEN GELMEDİ BİLMİYORUM
Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor eski Başkanı Muharrem Usta ise şunları söyledi:

"Bizim hastanemiz Trabzonspor'un resmi sponsoru olan bir kurum. Sturridge'in sağlık kontrollerini bizim hastanemiz yerine başka bir yere yaptırması rastlanılabilir bir durum değil. Ben bu duruma o zaman sosyal medyadan tepki göstermiştim. Etik dışı olduğunu da söylemiştim."

YAŞAR GÜVEN: STURRIDGE'İN ÇEKİLEN MR'INDA ÖDEM TESPİT EDİLDİ
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarılan Daniel Sturridge ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır."

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