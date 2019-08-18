Su altında kalan iPhone şaşırttı

Long Eaton Gölü’nde arama yapan su altı avcıları, çok ilginç detaylarla karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamayan su altı avcıları, çok fazla değerli eşya gördü. Ancak hiçbirisi iPhone X kadar dikkat çekmedi.

Normal bir akıllı telefon eğer suya düşerse kesinlikle kullanılamaz bir hale gelir. Bu nedenle akıllı telefonlarını suya düşüren kişiler genellikle onunla ilgili ümitlerini keser. Ancak iPhone X modeli gölün dibine kadar inmesine rağmen yine çalışır durumdaydı.

Baba ve oğulun dalış yaptıkları ve bu dalışları YouTube kanalına yükledikleri faaliyetlerinde iPhone X cep telefonunun hoparlörüne bile zarar gelmediğini ifade ettiler. Ekranda babaanneden bir cevapsız arama olduğu da yazıyordu ve ekran kilidi bulunmuyordu. Bu sayede telefonun sahibine ulaşarak ona cep telefonunu teslim ettiler.

Muhtemelen bu haberi gören Apple, son derece mutlu olmuştur. iPhone X akıllı cep telefonlarının suya karşı bu kadar dayanıklı olması da zaten beklenen bir şey değildi. Peki sizce de iPhone akıllı telefonlar suya karşı gerçekten dayanıklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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