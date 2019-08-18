Mynet Trend

Su altında kalan iPhone şaşırttı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Su altında kalan iPhone çalışır mı sorusu defalarca sorulmuştur. The Underwater Hunters isimli bir YouTube kanalına sahip olan baba oğul, buna gerçek bir cevap buldu. İşte haberimizin detayları.

Su altında kalan iPhone şaşırttı

Long Eaton Gölü’nde arama yapan su altı avcıları, çok ilginç detaylarla karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamayan su altı avcıları, çok fazla değerli eşya gördü. Ancak hiçbirisi iPhone X kadar dikkat çekmedi.

Normal bir akıllı telefon eğer suya düşerse kesinlikle kullanılamaz bir hale gelir. Bu nedenle akıllı telefonlarını suya düşüren kişiler genellikle onunla ilgili ümitlerini keser. Ancak iPhone X modeli gölün dibine kadar inmesine rağmen yine çalışır durumdaydı.

iphone-suya-dayaniklilik

Baba ve oğulun dalış yaptıkları ve bu dalışları YouTube kanalına yükledikleri faaliyetlerinde iPhone X cep telefonunun hoparlörüne bile zarar gelmediğini ifade ettiler. Ekranda babaanneden bir cevapsız arama olduğu da yazıyordu ve ekran kilidi bulunmuyordu. Bu sayede telefonun sahibine ulaşarak ona cep telefonunu teslim ettiler.

Muhtemelen bu haberi gören Apple, son derece mutlu olmuştur. iPhone X akıllı cep telefonlarının suya karşı bu kadar dayanıklı olması da zaten beklenen bir şey değildi. Peki sizce de iPhone akıllı telefonlar suya karşı gerçekten dayanıklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Apple otonom araç konusunda daha agresifleşti

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Çin'den yapay zeka ile ilgili çok konuşulacak adım! Çin'den yapay zeka ile ilgili çok konuşulacak adım!
WhatsApp'tan gizlilik ile ilgili yeni adım! WhatsApp'tan gizlilik ile ilgili yeni adım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone iPhone X

En Çok Okunan Trend Haberler

New York'tan Çukurca'ya gelin geldi! Peri masalı gibi!

New York'tan Çukurca'ya gelin geldi! Peri masalı gibi!

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı'dan açıklama

TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı'dan açıklama

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Deli Mi Ne?' kanalından olabilir

'Deli Mi Ne?' kanalından olabilir

Huawei LCD ekranlarda yepyeni bir sistem denemeyi planlıyor

Huawei'den devrim yaratacak adım

Instagram, Facebook ve YouTube hakkında pek iyi haberler gelmiyor

Pek iyi haberler gelmiyor

Facebook çalışanları için ses kayıtlarını dinleme yasağı

Skandaldan sonra Facebook'tan yeni karar!

Tumblr WordPress evliliği çok yakında gerçek olabilir

Tumblr WordPress evliliği çok yakında gerçek olabilir

Siri üzerinden Spotify’i kontrol edebileceksiniz

Siri'de yeni özellik! Artık kontrol edebileceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.