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Su aygırları, yavru ördeği annesine kavuşturdu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 24.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Su aygırlarının bulunduğu havuza düşen yavru ördek, havuzdan bir türlü çıkamayınca, yardımına su aygırları yetişti.

İki su aygırının bulunduğu havuza düşen ördek yavrusu bir türlü havuzdan çıkamayınca dev cüsseleriyle ördeğin yanına yaklaşan su aygırları ona yardım ederek annesinin yanına dönmesini sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
yavru ördek Su Aygırı

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