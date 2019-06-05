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Su bisikletinde korku dolu anlar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 05.06.2019 21:11 | Son Güncelleme

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölünde bir gencin kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarda kurtarılmayı bekleyen genç, vatandaşların yardımı ile karaya çıkartıldı.

Su bisikletinde korku dolu anlar

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölünde bir genç eğlenmek için kiraladığı su bisikleti ile göle açıldı. Ancak su bisikleti bir süre sonra alabora oldu. Ders dönen bisikletin üstüne çıkmayı başaran genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yüzme bilmeyen genç su bisikleti ile yanına giden vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas hafik

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