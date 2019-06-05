Su bisikletinde korku dolu anlar

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölünde bir genç eğlenmek için kiraladığı su bisikleti ile göle açıldı. Ancak su bisikleti bir süre sonra alabora oldu. Ders dönen bisikletin üstüne çıkmayı başaran genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yüzme bilmeyen genç su bisikleti ile yanına giden vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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