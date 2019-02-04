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Su Böreği Tadında Pratik Börek

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 04.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Çaylar demlensin! Hazırlaması çok kolay, su böreği tadında enfes bir tarifimiz var.

Su Böreği Tadında Pratik Börek

Malzemeler:

4 adet yufka

İçi için;
300 gram beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
Yarım çay kaşığı tatlı toz biber
Karabiber


Sosu için;
2 adet yumurta
1,5 su bardağı süt
Yarım su bardağı su
50 gram tereyağı (eritilmiş, ılınmış)
Tuz

Üzeri için;
50 gram tereyağı

Yapılışı:

İç harcını karıştırın.
Sos harcını karıştırın.
Orta boy yuvarlak ve kare fırın kabını yağlayın.
İlk yufkayı tamamen alta serin.1,5 yufkayı 3-4 parçaya bölün, sosa batırarak yufkanın üstüne yaydırım.
Peynir harcını ekleyin.
Geri kalan yufkayı da aynı şekilde sosa bulayarak fırın kabına yayın.
Alta serdiğiniz yufkanın kenarlarını da kapatın ve dilimleyin. Kalan harcı üzerine dökün.
Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
Afiyet Olsun

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