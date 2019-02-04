Su Böreği Tadında Pratik Börek

4 adet yufka
İçi için;
300 gram beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
Yarım çay kaşığı tatlı toz biber
Karabiber
Sosu için;
2 adet yumurta
1,5 su bardağı süt
Yarım su bardağı su
50 gram tereyağı (eritilmiş, ılınmış)
Tuz
Üzeri için;
50 gram tereyağı
İç harcını karıştırın.
Sos harcını karıştırın.
Orta boy yuvarlak ve kare fırın kabını yağlayın.
İlk yufkayı tamamen alta serin.1,5 yufkayı 3-4 parçaya bölün, sosa batırarak yufkanın üstüne yaydırım.
Peynir harcını ekleyin.
Geri kalan yufkayı da aynı şekilde sosa bulayarak fırın kabına yayın.
Alta serdiğiniz yufkanın kenarlarını da kapatın ve dilimleyin. Kalan harcı üzerine dökün.
Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
Afiyet Olsun
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