Su boruları değişsin diye belediyeye 21 kilo altın bağışlamış!

Japonya’nın ticaret merkezlerinden Osaka, su altyapısının yenilenmesi için dikkat çekici bir bağış aldı. Belediye yetkilileri, kimliği açıklanmayan bir bağışçının, yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde 21 kilogram altını su sisteminin bakım ve onarımında kullanılmak üzere bağışladığını duyurdu.

Osaka Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre bağış, kasım ayında teslim edildi. Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, düzenlediği basın toplantısında aynı kişinin bir ay önce de su şebekesi için 3.300 dolar nakit bağış yaptığını belirtti.

Yokoyama, bağış karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, “Bu gerçekten inanılmaz bir miktar. Şok oldum” dedi. Belediye başkanı ayrıca bağışçının kimliğinin gizli tutulmasını talep ettiğini ve bu isteğe saygı duyulduğunu söyledi.

Yerel medya organlarının aktardığına göre yaklaşık 2,8 milyon nüfusa sahip Osaka’da su borularının yenilenmesine yönelik çalışmalar, maliyetlerin planlanan bütçeyi aşması nedeniyle aksama riskiyle karşı karşıya kaldı.