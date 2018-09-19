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Su gibi içiyor! Bu kadının günde 2 bardak idrar içmesinin bir sebebi var

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

39 yaşındaki Faith Canter onca yıl sonra idrar içmenin inanılmaz faydasını keşfetti. İnsanın aklına nereden gelir böyle şeyler, gerçekten bilmiyorum. Bakalım kendi idrarını bu kızcağız neden içmiş...

Su gibi içiyor! Bu kadının günde 2 bardak idrar içmesinin bir sebebi var

Faith Canter, İskoçya'da yaşayan bir yaşam koçu. Gece sivrisinek tarafından ısırılan kadın sabah kaltığında aynada kocaman bir gözle karşılaşıyor.

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Görüntüsünden bir hayli korkan Canter'ın cildi sineğe karşı alerjik reaksiyon gösterdiği için gözünde yumru oluşuyor. Tedavi amaçlı gözüne kremler sürse de bunların bir faydasını göremiyor yaşam koçu.

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Gözündeki şişlik bir hafta boyunca geçmeyince Faith'in arkadaşı kendisine inanılmaz farklı ve alışık olmadığımız bir tedavi yöntemi öneriyor: İdrar içmek!

İlk başta bunun çılgın bir öneri olduğunu düşündü ama gözü çok fazla şişmişti. Bu tedavi yöntemini test etmeye karar verdi. İşte çaresiz olmak böyle bir şey arkadaşlar, kimseyi kınamadan yazımızı okumaya devam edelim :)

idrar kapak

Evet, Faith idrarını içtikten saat sonra gözündeki şişlik inmeye başladı! İdar içmek gerçekten işe yaradı... Fatih'in gözü eski haline döndükten sonra her gün idrarından 2 bardak içmeye karar verdi. Yani dünde 12 bardak su ve 2 bardak idrar olacak şekilde sıvı alımı yapıyor.

İdrar içmekle ilgili elimizde şöyle bilgiler mevcut:

Saç dökülmesi için bir tarif hazırlanıyor. Bunun için patates unu, kükürt tozu ve bekletilmiş idrar karıştırılıyor. Karışım maske gibi saç diplerine sürülüyor.

Boğaz iltihaplanmasına karşı bir tutam safran ve bir miktar idrar karıştırılıp gargara yapılıyor.

Kadınların vajina yanması sorunu için sıcak idrar ile bölgenin yıkanması öneriliyor.

Sivrisinek ısırığı gibi arı sokmalarına karşı da ısırılan bölgeyi idrarla yıkamanın faydalı olacağı söyleniyor.

Not: Bu yazımız asla tavsiyei öneri yazısı değildir!

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