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Su içen geyiği sinsice avladı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Yılan, yıldırım hızında bir atakla hayvana sıkıca dolanarak gölete sürükledi. İşte o inanılmaz anlar...

Su içen geyiği sinsice avladı!

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, yerel orman departmanına ait kameralar, pitonun geyiğe sinsice saldırısını kaydetti. Birkaç geyik su içmek için bulanık bir gölete indi.

Geyikler suya ulaşmak için diz üstü çökerken aniden suyun içinden dev yılanın saldırısına uğruyor. Piton, geyiklerinden birine dolanarak suyun içine çekti ve geyiği midesine indirdi.

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Anahtar Kelimeler:
piton yılan geyik vahşi yaşam

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hani su içene yılan bile dokunmazdı???
Ona bilgi ulaşmamış, uzak yer de ya bilgi alamamış.
@mitemha :DDD
ne atiklik insan bile kurtulamaz
????
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