Su içen geyiği sinsice avladı!

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, yerel orman departmanına ait kameralar, pitonun geyiğe sinsice saldırısını kaydetti. Birkaç geyik su içmek için bulanık bir gölete indi.
अजगराने केली हरणाची शिकार; #Video व्हायरल#PythonKillingADeer pic.twitter.com/1ADXbomY5A— Maharashtra Times (@mataonline) November 21, 2019
Geyikler suya ulaşmak için diz üstü çökerken aniden suyun içinden dev yılanın saldırısına uğruyor. Piton, geyiklerinden birine dolanarak suyun içine çekti ve geyiği midesine indirdi.
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