Su kesintileri yaşanmıştı! Bursa’da barajlar dolulukta zirveye yaklaştı

Bursa’da kurak geçen yazın ardından barajlar kış aylarında etkili olan yağışlarla adeta yeniden canlandı. Kentin büyük bölümüne içme suyu sağlayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl ekim ayında doluluk oranının yüzde 1’in altına düştüğü ve planlı su kesintilerinin uygulandığı kentte, Uludağ’dan gelen kar suları ve son yağışlarla birlikte barajlar yeniden tam kapasiteye ulaştı. Doğancı Barajı’nda doluluğun zirveye çıkmasıyla birlikte tahliye kapaklarının açıldığı gözlemlendi.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajları, kurak geçen yaz mevsiminin ardından özellikle bu kış etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

Geçen yılın ekim ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen, şebekeye su aktarımının yapılamadığı ve bir süre 12'şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentteki iki baraj, Uludağ'dan gelen kar suları ve bölgede etkili olan yağışlarla besleniyor.

Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.

Kaynak: AA